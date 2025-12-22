La Supercoppa italiana è una questione tra Napoli e Bologna: Conte va a caccia del "tris"

Il Bologna per scrivere la storia dopo la Coppa Italia alzata al cielo a spese del Milan, il Napoli per conquistare un trofeo da "accoppiare" allo scudetto conquistato lo scorso anno. La Supercoppa italiana 2025 sarà una questione tra Conte e Italiano , che in semifinale hanno superato rispettivamente Milan (2-0 firmato dalla premiata ditta Neres-Hojlund) e Inter, grazie ad un super Ravaglia decisivo (anche) ai rigori.

Precedenti, curiosità e protagonisti della finale

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, il Bologna ha evitato la sconfitta in cinque delle ultime sei partite giocate contro il Napoli. I rossoblù si sono aggiudicati lo scontro diretto più recente (9 novembre, 2-0 al Dall'Ara) ma non riescono a battere i partenopei per due volte di fila dal 2019.

Per Antonio Conte sarà l'ottava finale in carriera, tre le vittorie ottenute dal tecnico salentino di cui due proprio in Supercoppa italiana: entrambe da allenatore della Juventus. Il Napoli invece è alla sua sesta finale in Supercoppa italiana: il bilancio è di due vittorie, contro la Juventus (1990 e 2014), e tre secondi posti. Partita bloccata e con poche reti, anche vista la posta in palio? A suggerirlo sono le statistiche dei partenopei: 8 delle loro ultime 10 gare giocate si sono chiuse (al 90') con massimo due reti totali.

Il Bologna nelle ultime sei partite disputate è sempre andato in svantaggio ma, di contro, è riuscito a evitare la sconfitta in quattro occasioni. Tra i protagonisti più attesi ci sono senza dubbio Hojlund e Orsolini. Il danese in semifinale ha segnato un gol e servito... mezzo assist, per un totale stagionale di sette reti e due passaggi vincenti in tutte le competizioni. Orsolini affronta il Napoli per la quattordicesima volta e deve sfatare un tabù decisamente insolito per uno come lui: niente gol né assist in carriera contro i partenopei.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Supercoppa italiana e non solo, puoi visitare il sito di informazione sportiva Lottomatica.sport.