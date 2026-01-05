Kings World Cup Nations, Italia-Polonia: Azzurri a caccia del bis dopo il trionfo contro la Francia

Gioco, partita, incontro. Il match d'esordio dell'Italia nella Kings World Cup Nations è stato un assoluto trionfo: 8-0 alla Francia di Adil Rami , letteralmente annichilita da Perrotti (MVP della sfida) e compagni. Gli Azzurri di Blur si presentano col morale alle stelle alla seconda partita del gruppo C, contro la Polonia . Lottomatica.sport è presente come sponsor sulle maglie dei nostri giocatori.

Italia super all'esordio: stasera la Polonia

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, per la Polonia si tratta della prima partecipazione alla Kings World Cup Nations. I polacchi speravano in un esordio migliore, contro l'Algeria infatti è arrivato una sconfitta per 8 a 5. Vale la pena ricordare che la nazionale polacca può contare sulla leadership di un capitano d'eccezione, Robert Lewandowski.

L'Italia ha il mirino puntato sul secondo successo nel gruppo C per ipotecare l'approdo ai quarti di finale e vivere un'esperienza diametralmente opposta rispetto alla prima edizione della Kings World Cup Nations, quando invece arrivò un'amara eliminazione dopo le prime due partite contro Giappone e Spagna.

Perché non sognare? Contro la Francia il portiere Gilli è stato strepitoso, non è da tutti infatti festeggiare un clean sheet in una competizione del genere. A centrocampo il gran lavoro di Gelsi è stato preziossimo, a fare da guastafeste ci hanno poi pensato Perrotti e Lo Faso. Troppa Italia per una Francia già spalle al muro. Come ciliegina sulla torta, il rigore presidenziale trasformato da Blur. Meglio di così l'avventura azzurra non poteva iniziare.

Oggi, lunedì 5 gennaio alle ore 22.00, si gioca il match contro la Polonia: il sogno azzurro continua.

Per tutte le informazioni sulla Kings World Cup Nations puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.