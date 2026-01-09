Chivu contro Conte, Lautaro contro Hojlund: Inter-Napoli, la sfida si rinnova

Il girone di ritorno di Serie A si apre con la super sfida tra Inter e Napoli . Il duello scudetto si rinnova, al Meazza si affrontano la capolista della Serie A , con 42 punti, e la terza in classifica, staccata di 4 lunghezze dai nerazzurri. Missione fuga per Chivu e di avvicinamento per Conte : vietato sbagliare.

Numeri e protagonisti: Hojlund contro il tabù nerazzurro

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, l'Inter è imbattuta a Milano contro il Napoli, in partite di campionato, da aprile 2017. Una striscia davvero lunga anche se i due scontri diretti più recenti sono terminati sul punteggio di 1-1. Il fattore campo è senza dubbio un valido alleato per la truppa di Chivu, che ha battuto nettamente Como e Bologna nelle ultime due esibizioni casalinghe. L'attacco è la vera arma "impropria" dei nerazzurri, che dopo l'eliminazione in semifinale di Supercoppa (ko ai rigori col Bologna) sono ripartiti alla grande collezionando tre vittorie consecutive in campionato: contro Atalanta, Bologna e Parma.

Il Napoli non perde da metà dicembre (0-1 a Udine) e, curiosità, ha segnato esattamente due reti nelle ultime cinque partite (Supercoppa e campionato). Contro il Verona è stata apprezzabile la reazione al doppio svantaggio, che ha determinato il 2-2 finale al Maradona. Al netto di alcune decisioni arbitrali che hanno fatto discutere, però, i partenopei hanno concesso più del dovuto ad un Verona che condivide con la Fiorentina il penultimo posto in classifica.

Per scardinare il muro azzurro Chivu dispone di tante frecce, tra cui quella argentina. Lautaro Martinez vuole tornare a segnare dopo la pausa contro il Parma: nelle precedenti cinque partite di campionato il "Toro" aveva sempre timbrato il cartellino. Sono cinque anche le reti del capocannoniere del campionato, in carriera, contro il Napoli. Per Conte l'intoccabile è e sarà Rasmus Hojlund, chiamato a sfatare la "maledizione Inter". Già, il danese ha perso le tre sfide disputate contro i nerazzurri e non è mai riuscito a gonfiare la rete.

