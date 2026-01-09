Kings World Cup Nations, Italia-Algeria: quarti di finale ad un passo per gli Azzurri

Dopo la Francia , battuta anche la Polonia . L' Italia fa due su due nel gruppo C della Kings World Cup Nations e nella terza gara del girone si giocherà il primo posto contro l'Algeria , che nel suo secondo impegno è stata sconfitta agli shootout dai transalpini. Un risultato che fa sorridere la truppa capitanata dal presidente Blur , ancora una volta perfetto nel trasformare il rigore presidenziale . Grande attesa dunque per il terzo match visto che, come riportano le statistiche di Lottomatica.sport , un successo permetterebbe all'Italia di evitare i Last Chance e di presentarsi al meglio alla sfida dei quarti di finale .

Italia-Algeria, come arrivano le due nazionali alla sfida decisiva

Lottomatica.sport è presente come sponsor sulle maglie dell'Italia, che a differenza del match inaugurale contro la Francia ha dovuto soffrire di più per avere la meglio sulla fisicità dei polacchi. Ma in fondo, c'è ancora più gusto a vincere partite del genere. Anche perchè l'Italia ha dimostrato maturità e capacità di gestire al meglio i momenti chiave della partita come rigore presidenziale e Secret cards. Così è stato contro la Polonia, in cui una nota di merito la merita anche il portiere azzurro Chironi. A siglare il gol del definitivo 7-3 ci ha pensato Perrotti (5 gol per il bomber) con una magia delle sue: serpentina ubriacante e rete. Premiato invece come Mvp del match Alessandro Colombo.

Come migliore in campo della sfida contro la Francia era stato eletto Matteo Perrotti, che così si è espresso nel post-partita: “Ci aspettavamo una vittoria del genere. Siamo arrivati qui molto carichi: era la prima partita e ci tenevamo tanto a partire bene. Non ci aspettavamo però di giocare subito così bene, anche perché era la prima volta che scendevamo in campo tutti insieme. Il risultato è stato importante e ce lo godiamo, siamo davvero felici”.

Grande soddisfazione anche nelle parole di un altro calciatore azzurro, Simone Lo Faso: “Questa Italia può arrivare lontano se gioca come oggi. È fondamentale continuare a lavorare: da domani torneremo ad allenarci per migliorare ciò che oggi non è andato al meglio. C’è sempre margine di crescita e, con tanti giocatori forti a disposizione, diventa tutto ancora più stimolante e bello”.

Nel terzo incontro del gruppo C l'Italia affronterà dunque l'Algeria, nazionale più tecnica rispetto alla Polonia. Sono 13 i gol segnati da Bencherif e compagni, 10 quelli al passivo (non pochi). Proprio il difensore, insieme all'attaccante El mouttaqi (4 reti e un assist) è uno degli uomini da cui l'Italia dovrà guardarsi con maggiore attenzione.

Italia-Algeria si giocherà domenica 11 gennaio alle ore 19. Gli Azzurri sognano di entrare tra le prime otto della competizione, rafforzando la loro candidatura a trionfare nel Mondiale.

