Kings World Cup Nations, Italia-Algeria: quarti di finale ad un passo per gli Azzurri
Dopo la Francia, battuta anche la Polonia. L'Italia fa due su due nel gruppo C della Kings World Cup Nations e nella terza gara del girone si giocherà il primo posto contro l'Algeria, che nel suo secondo impegno è stata sconfitta agli shootout dai transalpini. Un risultato che fa sorridere la truppa capitanata dal presidente Blur, ancora una volta perfetto nel trasformare il rigore presidenziale. Grande attesa dunque per il terzo match visto che, come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, un successo permetterebbe all'Italia di evitare i Last Chance e di presentarsi al meglio alla sfida dei quarti di finale.
Italia-Algeria, come arrivano le due nazionali alla sfida decisiva
Lottomatica.sport è presente come sponsor sulle maglie dell'Italia, che a differenza del match inaugurale contro la Francia ha dovuto soffrire di più per avere la meglio sulla fisicità dei polacchi. Ma in fondo, c'è ancora più gusto a vincere partite del genere. Anche perchè l'Italia ha dimostrato maturità e capacità di gestire al meglio i momenti chiave della partita come rigore presidenziale e Secret cards. Così è stato contro la Polonia, in cui una nota di merito la merita anche il portiere azzurro Chironi. A siglare il gol del definitivo 7-3 ci ha pensato Perrotti (5 gol per il bomber) con una magia delle sue: serpentina ubriacante e rete. Premiato invece come Mvp del match Alessandro Colombo.
Come migliore in campo della sfida contro la Francia era stato eletto Matteo Perrotti, che così si è espresso nel post-partita: “Ci aspettavamo una vittoria del genere. Siamo arrivati qui molto carichi: era la prima partita e ci tenevamo tanto a partire bene. Non ci aspettavamo però di giocare subito così bene, anche perché era la prima volta che scendevamo in campo tutti insieme. Il risultato è stato importante e ce lo godiamo, siamo davvero felici”.
Grande soddisfazione anche nelle parole di un altro calciatore azzurro, Simone Lo Faso: “Questa Italia può arrivare lontano se gioca come oggi. È fondamentale continuare a lavorare: da domani torneremo ad allenarci per migliorare ciò che oggi non è andato al meglio. C’è sempre margine di crescita e, con tanti giocatori forti a disposizione, diventa tutto ancora più stimolante e bello”.
Nel terzo incontro del gruppo C l'Italia affronterà dunque l'Algeria, nazionale più tecnica rispetto alla Polonia. Sono 13 i gol segnati da Bencherif e compagni, 10 quelli al passivo (non pochi). Proprio il difensore, insieme all'attaccante El mouttaqi (4 reti e un assist) è uno degli uomini da cui l'Italia dovrà guardarsi con maggiore attenzione.
Italia-Algeria si giocherà domenica 11 gennaio alle ore 19. Gli Azzurri sognano di entrare tra le prime otto della competizione, rafforzando la loro candidatura a trionfare nel Mondiale.
