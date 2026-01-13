Kings World Cup Nations, l'Italia sfida il Brasile per un posto in semifinale

La Kings World Cup Nations procede a ritmi serrati e ha mantenuto fede alla promessa di surriscaldare la sua vasta platea di sostenitori. Siamo ai quarti di finale e la notizia più bella è che c'è l'Italia a giocarsi un posto tra le migliori quattro nazionali del mondo. Un ottimo traguardo per una squadra che voleva fortemente riscattare la delusione dello scorso anno quando fu eliminata dopo le prime due partite. Stavolta invece...

Il cammino dell'Italia nella Kings Worls Cup Nations

Stavolta invece no: l'Italia è stata praticamente perfetta. Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, le prime tre gare hanno regalato altrettanti successi alla squadra del presidente Blur: 8-0 alla Francia, 7-3 alla Polonia, 7-4 all'Algeria. Un'Italia che ha fatto tesoro della prima fallimentare esperienza dello scorso Mondiale: in questa seconda avventura gli Azzurri, con Lottomatica.sport presente come sponsor sulle maglie, hanno sfruttato non solo il talento ma anche la capacità di saper gestire al meglio i momenti chiave del match come dadi e secret cards. Ovvero, alcuni degli innovativi elementi che caratterizzano il rivoluzionario universo della Kings League. Perchè l'Italia può puntare al titolo? Perchè l'attacco gira a meraviglia e la difesa regge. Il duo Perrotti-Colombo porta in dote 14 delle 21 reti segnate dagli Azzurri, che allo stesso tempo hanno subìto soltanto 7 gol. Il fatto di aver saltato i pericolosi Last Chance rappresenta un vantaggio per Gelsi e compagni, che hanno dunque potuto preparare al meglio la sfida contro i campioni in carica del Brasile.

Gli avversari dell'Italia: chi sono le stelle della Seleçao

All'Italia non poteva capitare sorteggio peggiore. Gli Azzurri dovranno giocarsi un posto in semifinale questa sera alle ore 23 contro il Brasile, che proprio in Italia ha vinto la prima edizione della Kings World Cup Nations. Un avversario che solo a nominarlo fa paura anche se sul campo la Seleçao ha rischiato grosso: prima il ko contro la Spagna, poi la sofferta vittoria sul Qatar. Il 6-1 al Perù non è bastato ai sudamericani per evitare i Last Chance, gara spareggio in cui il Brasile ha avuto vita facile contro l'Arabia Saudita.

Occhi puntati, nelle fila dei Verdeoro, su Lipao, Leleti e soprattutto Kelvin Oliveira, Mvp della prima edizione della Kings World Cup Nations nonchè di ben tre partite del torneo che si sta giocando in terra carioca.

La vincente di Italia-Brasile affronterà in semifinale una tra Messico e Francia. Una Francia che gli Azzurri hanno travolto al debutto in questo torneo mentre sulla panchina del Messico siede Pol Font, ex allenatore dei Gear7.

