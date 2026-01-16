Kings World Cup Nations, sarà ancora finale sudamericana! Il Cile di Vidal cerca l'impresa contro il Brasile

Due settimane di partite emozionanti, con un grande seguito di pubblico, sono volate via. E adesso, la seconda edizione della Kings World Cup Nations , si appresta ad eleggere la squadra vincitrice. Lo scorso anno fu il Brasile , all'Allianz Arena di Torino, a laurearsi campione a spese della Colombia . Non ce l'ha fatta l'Italia a superare l'ostacolo Seleçao , che nei quarti ha battuto nettamente gli Azzurri per 15-5. Positiva comunque l'avventura della nazionale di Blur , sulle cui maglie era presente Lottomatica.sport in qualità di sponsor.

Brasile avanti con qualche brivido, Cile "re" degli shootout

Sabato 17 gennaio sarà dunque ancora finale sudamericana, il Brasile difenderà il titolo davanti al pubblico di casa contro il sorprendente Cile del presidente Arturo Vidal.

La Seleçao può contare sulla "torcida" di casa contro un Cile che, come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, ha vinto le cinque partite giocate in questo torneo. In semifinale Nacho Herrera - uno dei giocatori più rappresentativi del Cile - e compagni hanno battuta la favorita Spagna, mostrandosi glaciali in uno dei fondamentali caratteristici dell'universo Kings League come gli shootout.

Più tortuoso il cammino del Brasile che, strano ma vero, è stato anche ad un passo dall'eliminazione nel match contro il Qatar. Scacciati i fantasmi, i Verdeoro si sono sciolti e da lì in poi sono stati praticamente perfetti contro Perù, Arabia Saudita, Italia e Messico in semifinale.

Oltre a Kelvin Oliveira, che viaggia verso la conferma del titolo di Mvp vinto lo scorso anno, il Brasile può contare sui gol di Lipao, capocannoniere del torneo con 12 reti. Il Cile "risponde" con il bomber Nacho Herrera (9 reti) e l'estro di Mathias Vidangossy, il re degli assist: 8 finora.

