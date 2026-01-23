Juventus-Napoli, Antonio Conte sfida l'emergenza e il suo passato

Oltre a Roma-Milan la 22ª giornata di Serie A regala un'altra super sfida che può incidere notevolmente su Champions e scudetto. Alle ore 18.00 di domenica 25 gennaio il fischio d'inizio di Juventus-Napoli . Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport , sarà solo il secondo confronto in gare ufficiali tra gli allenatori Spalletti e Conte (che è anche un grande ex bianconero), due che hanno fatto la storia recente del Napoli. Il primo atto è andato in scena nel girone d'andata, quando gli azzurri vinsero per 2-1 .

Poche reti allo Stadium? Così dicono i precedenti

Non un episodio isolato quello del "Maradona" visto che tre degli ultimi quattro precedenti tra le due squadre sono terminati con il risultato di 2-1, sempre in favore dei partenopei. Almanacco alla mano, invece, l'1-1 è il risultato più frequente di questa grande classica del calcio italiano: ben 22 incontri sono terminati così.

Per il Napoli vincere vorrebbe dire, nel peggiore dei casi, restare a meno sei dall'Inter capolista e mandare a meno sette i bianconeri, diventati dei temibili rivali nella corsa ad un posto nella prossima Champions. Luciano Spalletti è il vero artefice di questa rinascita: con lui in panchina, la Juve ha conquistato 24 punti frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte: contro Cagliari e, appunto, Napoli. Solo Inter (31) e Milan (28) hanno fatto meglio nel periodo considerato.

Il Napoli ha sfoggiato più volte prove gagliarde contro le "big", anche in piena emergenza infortuni: vedi il 2-2 sul campo dell'Inter con doppietta di McTominay. Altrettanto vero che le 4 sconfitte in campionato rimediate dagli azzurri sono arrivate tutte in trasferta e in 3 di queste il Napoli non ha segnato.

Risultati delle due squadre alla mano, Juve-Napoli non sarà una sfida con molte reti. Una conferma arriva anche dalla storia "recente" gli ultimi 4 scontri diretti giocati a Torino sono terminati con un massimo di due gol totali.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.