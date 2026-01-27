Napoli-Chelsea, Conte si gioca tutto in Champions League contro i "suoi" Blues

Ultima chiamata per il Napoli in Champions League . La squadra di Antonio Conte si gioca l'accesso ai playoff di Champions League contro il Chelsea , che (vista la classifica) può e vuole evitare gli insidiosi spareggi e volare direttamente agli ottavi di finale .

Napoli, ecco come si può battere il Chelsea

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, il Napoli ha perso solo una delle ultime venti partite casalinghe di Champions League. Il fattore campo può dunque essere decisivo come lo è stato in occasione dei due scontri diretti tra Napoli e Chelsea nella Champions 2011/12: 3-1 per il Napoli all'andata, 4-1 (dopo i supplementari) per gli inglesi a Londra.

Il Chelsea è squadra che ha un curriculum europeo di tutto rispetto ma lontano da Stamford Bridge può andare in difficoltà. In questa "fase campionato" ha perso 3-1 col Bayern, pareggiato 2-2 col Qarabag e perso 2-1 contro un'altra squadra italiana, l'Atalanta. Qarabag che il Napoli al Maradona ha invece battuto 2-0, poi altro successo per 2-1 con lo Sporting e 0-0 con l'Eintracht. Nessun sentimentalismo dunque per Antonio Conte, che da allenatore ha portato i londinesi alla vittoria di Premier League (2017) e FA Cup (2018).

I partenopei proveranno a ritrovare linfa vitale dalla solidità difensiva, l'arma migliore con cui Conte ha saputo fronteggiare emergenza e stress da tour de force. Eccezion fatta, però, per lo 0-3 incassato nell'ultima di campionato a Torino per mano della Juventus di Spalletti.

In match come questi c'è un uomo che, più degli altri, è pronto a mettersi l'elmetto e a scendere nell'arena: si tratta dell'highlander scozzese Scott McTominay. È lui il capocannoniere azzurro in Champions (4 reti) e con i Blues ha una tradizione assai favorevole. MCT ha infatti perso solo uno dei 13 match giocati in carriera contro il Chelsea a cui ha anche segnato 2 reti.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alle Coppe Europee, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.