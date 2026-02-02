Bologna-Milan, Allegri è imbattuto contro gli emiliani ma occhio alla storia recente

Bisogna aspettare martedì 3 febbraio per veder spuntare la coda del Diavolo. Il Milan di Allegri , come riportano le statistiche di Lottomatica.sport , è imbattuto in Serie A da ben 21 giornate e al Dall'Ara cercherà un altro risultato positivo per rispondere all'Inter che è volata a +8 dopo aver battuto la Cremonese.

Italiano e lo "zero" con il Milan: ecco di che si tratta

Risultati alla mano non ci sarebbe storia. Detto della serie positiva del Milan, al contrario il Bologna in campionato non vince in casa dal 9 novembre (2-0 al Napoli) e, in generale, nelle ultime 10 giornate ha battuto solo il Verona.

Troppi i gol subìti dagli emiliani, che non fanno registrare un clean sheet dal 22 novembre, 3-0 sul campo dell'Udinese. Un risultato di prestigio contro un avversario di spessore sarebbe la migliore medicina per i ragazzi di Vincenzo Italiano, che nella sua carriera di allenatore non ha mai pareggiato contro il Milan: 5 vittorie e 7 sconfitte in 12 sfide. Ma c'è anche un altro "zero" degno di rilievo e fa riferimento alle sconfitte delle squadre allenate da Allegri in partite giocate contro il Bologna: zero, appunto, a fronte di 18 successi e 7 pareggi.

Nella storia recente tra le due squadre, però, spicca la vittoria del Bologna in finale di Coppa Italia: 1-0 al Milan firmato Ndoye. E gli emiliani si sono aggiudicati anche l'ultimo incontro disputato al Dall'Ara contro i rossoneri, vincendo in rimonta per 2-1. Le statistiche dicono che il Milan è un diesel, una macchina che macina punti nei secondi tempi: ben 22 "graffi" su 35 il Diavolo li ha piazzati nei secondi tempi. Insomma, i colpi di coda del Diavolo fanno male.

Per rimanere aggiornatto sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.