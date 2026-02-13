Inter-Juve da batticuore: derby d'Italia fondamentale per scudetto e Champions

Giornata di Serie A numero 25 tutt'altro che banale: a San Siro, la sera di San Valentino, battono forte i cuori nerazzurri e quelli bianconeri per un Inter-Juve che avrà un peso notevole su scudetto e Champions League .

Inter-Juve, sfida tra i migliori attacchi del campionato

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, l'Inter ha vinto solo uno degli ultimi sette scontri diretti con la Juventus. Una Vecchia Signora che ha castigato i nerazzurri nelle ultime due partite giocate a Torino: 1-0 e 4-3. Quest'ultima (13 settembre) è stata una festa del gol a cui hanno preso parte anche i fratelli Thuram, entrambi a segno. Nell'ultimo Inter-Juve giocato a San Siro le reti sono state addirittura 8: 4-4! Un risultato di parità che però l'Inter in questo campionato mostra di non gradire: l'unico finora si è visto contro il Napoli, 2-2. Una "perla rara" incastonata tra ben 11 vittorie consecutive.

Troppo forte quest'Inter, trascinata dagli assist di Dimarco (13), dai gol del capocannoniere Lautaro Martinez (14) ma anche dalle geometrie di un rigenerato Zielinski. Ai 57 gol totali segnati dalla corazzata di Chivu, la Juve di Spalletti risponde con 41 reti: ovvero, secondo miglior attacco del campionato (superfluo dire chi sia la squadra più prolifica del campionato).

La classifica vede al momento la Juve al quarto posto che, curiosità, è anche il piazzamento con cui l'Inter di Spalletti chiuse il campionato nella stagione 2017/18 e 2018/19. Il tecnico di Certaldo torna dunque da avversario al Meazza con tante consapevolezze: nelle ultime 15 giornate, ovvero dal suo insediamento sulla panchina bianconera, solo Inter (40) e Milan (33) hanno fatto più punti di lui: 31.

Tanti ottimi giocatori in campo pronti a illuminare la sfida, due papabili Mvp. Da un lato Lautaro Martinez, 4 reti in 21 presenze contro la Juve; dall'altro Kenan Yildiz, un incubo per i nerazzurri, a cui il gioiello turco ha già segnato 3 gol in soli 4 incroci.

