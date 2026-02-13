Napoli-Roma, la Champions come obiettivo comune: l'ultimo blitz giallorosso nel 2018

Pochi gol al Maradona? Cosa dicono numeri e precedenti

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, la Roma conduce sul Napoli con 66 vittorie a 55 negli scontri diretti ma è altrettanto vero che i giallorossi non vincono a Fuorigrotta dal 2018. Da lì in poi, si registrano quattro vittorie dei partenopei e tre pareggi.

Conte deve fare all-in sull'obiettivo Champions, il minimo per i campioni d'Italia in carica, dopo aver salutato Champions e Coppa Italia. In classifica gli azzurri hanno 49 punti, 3 in più rispetto alla coppia formata da Roma e Juve. Il Maradona è stato senza dubbio un fattore per Hojlund e compagni, che nel loro stadio hanno collezionato 8 vittorie e 3 pareggi. Proprio il centravanti danese è pronto a raccogliere la sfida "lanciata" dal nuovo bomber giallorosso Malen, protagonista della doppietta con cui la Roma è tornata al successo a spese del Cagliari. Conte e Gasperini stanno beneficiando anche della freschezza portata da Vergara e Pisilli: giovani gettati nella mischia un po' per necessità ma che si stanno ritagliando un posto fisso (o quasi) in squadra per meriti tutti loro.

I numeri della Roma e gli scontri diretti recenti farebbero pensare ad una sfida con massimo due reti totali: all'andata fu decisivo David Neres, che oggi fa parte della lunga lista di indisponibili dei partenopei. Dulcis in fundo, una curiosità: in questo campionato Napoli ha giocato 11 partite in casa e nessuna è terminata con due reti esatte al triplice fischio.

