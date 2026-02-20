Serie A, Atalanta-Napoli: bergamaschi imbattuti nel 2026 ma quando Conte incrocia la Dea...

I numeri di Conte con la Dea, Hojlund a caccia del gol dell'ex

In Serie A l'Atalanta è imbattuta da otto giornate (sei vittorie e due pareggi) mentre il Napoli, nello stesso periodo, ha vinto tre volte, pareggiando in quattro occasioni e perdendo a Torino contro la Juventus. Da sottolineare che, come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, Antonio Conte ha una tradizione a dir poco favorevole nei precedenti con l'Atalanta: da allenatore, il salentino l'ha battuta ben 11 volte su 15, perdendo in una sola occasione. Sarà una sfida speciale per Raffaele Palladino che, ironia della sorte, ha debuttato sulla panchina dell'Atalanta proprio contro la squadra della sua città: il Napoli, che al Maradona vinse per 3-1. I bergamaschi proveranno a prendersi la rivincita per portarsi a meno 5 dai partenopei, attualmente terzi in classifica. L'ascesa della Dea è merito anche della solidità difensiva: nella gestione Palladino la porta difesa da Carnesecchi è rimasta imbattuta ben 8 volte su 14. Il Napoli, che continua a fare i conti con l'emergenza infortuni, ha invece subìto ben 8 reti nelle ultime 4 partite. Saranno fondamentali per Conte le energie fresche portate dai nuovi arrivati Alisson Santos e Giovane, entrambi decisivi nel 2-2 contro la Roma della scorsa settimana.

Anche l'Atalanta lamenta assenze pesanti, come quelle di De Ketelaere e dell'ex Raspadori. Il punto fermo dell'attacco azzurro, a proposito di ex, resta Rasmus Hojlund. Il danese ha vissuto la miglior stagione della carriera proprio con l'Atalanta di Gasperini nella Serie A 2022/23, segnando 9 reti. Al momento è a quota 8 gol in campionato con il Napoli e l'obiettivo di raggiungere la doppia cifra passa anche dalla sfida al suo passato. All'andata il danese non segnò ma fu protagonista dell'assist con cui David Neres (out per infortunio) sbloccò Napoli-Atalanta.

