domenica 22 febbraio 2026
Everton-Manchester United, obiettivo Champions per i Red Devils: il pronostico

Everton-Manchester United, obiettivo Champions per i Red Devils: il pronostico

I Diavoli Rossi, imbattuti da nove giornate, cercano i tre punti nel Monday night di Premier League
2 min
Everton-Manchester United

Luci accese al nuovissimo Hill Dickinson Stadium di Liverpool per il Monday night della 27ª giornata di Premier League. Il Manchester United, imbattuto da nove giornate di fila e in lizza per un posto nella prossima Champions, fa visita all'Everton che, con 37 punti in classifica, è ancora in corsa per un piazzamento in Europa. Ecco il pronostico di Everton-Manchester United, in programma lunedì 23 febbraio alle 21.00.

Pronostico Everton-Man United: esito Goal

Buon campionato quello dell'Everton che però non può contare sul suo giocatore di maggior talento, l'infortunato Jack Grealish. I Toffees nell'ultimo turno hanno perso 1-2 in casa con il Bournemouth ma in precedenza non avevano perso nessuna delle precedenti 5 partite. Curiosità: con l'Everton in campo il segno 1 finale non si vede da 10 giornate. Traduzione: negli ultimi 10 turni l'Everton non ha mai perso in casa nè vinto fuori. Ancora. L'Everton è rimasta l'unica squadra della Premier a non aver mai fatto registrare la somma gol 4. Un contributo statistico lo offre anche il Man Utd, eccolo: 12 esiti Goal in 13 trasferte.

Almeno una rete per parte in Everton-Man United si gioca a 1.57 su Snai, a 1.60 su Bwin, a 1.61 su Eplay24. Il 2 dei Red Devils è reperibile a 1.95 sulle lavagne dei principali bookmaker e occhio...

L'ultima volta che Bruno Fernandes e compagni hanno centrato il parziale/finale 2/2 risale a 14 giornate fa. La partita? Era... Manchester United-Everton: 0-1 al riposo, 0-1 al 90'.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

