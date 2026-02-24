Juventus-Galatasaray, Spalletti a caccia di una storica rimonta

La Juve rimonta tre gol e si qualifica? Ecco in quanti ci sono riusciti

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, quella contro il Galatasaray è stata la seconda sconfitta più pesante di sempre in Europa per i bianconeri. Il "primato" resta lo 0-7 incassato a Vienna dagli austriaci del Wiener nel lontano 1958. Se riuscisse a ribaltare il 2-5 di Istanbul e a qualificarsi agli ottavi, la Juve firmerebbe la 15ª impresa in Champions/Coppa Campioni da parte di una squadra che ha perso all'andata con un passivo di tre reti. Nella stagione 2018/19, con Allegri in panchina, la Juve vinse 3-0 a Torino contro l'Atletico Madrid dopo aver perso in Spagna per 2-0. Un gol in meno da rimontare ma l'avversario era di grande spessore.

Juve e Galatasaray si sono incontrate sette volte in competizioni Uefa e il bilancio è decisamente favorevole ai turchi, in vantaggio con tre vittorie contro l'unica dei bianconeri: settembre 2003.

A Istanbul ha pesato anche il fattore ambientale, che adesso la Juventus ha dalla sua parte e deve sfruttare al meglio. C'è da sottolineare del resto come il rendimento esterno dei turchi in questa edizione del torneo non sia stato esattamente brillante: eccezion fatta per il successo per 3-0 contro l'Ajax, gli uomini di Okan Buruk sono poi stati sconfitti da Eintracht Francoforte (1-5!), Monaco (0-1) e Manchester City (0-2). Dal canto suo, la Juve vista contro il Como è sembrata svuotata delle energie fisiche e mentali necessarie per andare a caccia della remontada. La squadra di Fabregas, tra l'altro, ha interrotto l'imbattibilità casalinga dei bianconeri che durava da quasi 4 anni. L'ultima squadra a sbancare lo Stadium era stata l'Atalanta di Gasperini con un clamoroso 4-0.

