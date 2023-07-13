Kings League Lottomatica.sport Italy al via! E col nuovo Concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince" si vince...

Attesa finita. Scatta oggi la seconda edizione della Kings League Lottomatica.sport Italy , il rivoluzionario torneo di calcio che garantisce adrenalina pura grazie a regole innovative e al coinvolgimento di personaggi d'eccezione. Il format ricalca quello della prima edizione, vinta dai TRM . Dodici squadre in campo per cercare la gloria, undici giornate di "battaglia" poi fase ad eliminazione diretta e Final four. Contestualmente all'inizio del torneo, scatta anche il nuovo Concorso " Fan of the Kings: Meet the Prince ". Ecco il meccanismo e cosa possono vincere gli utenti iscritti .

Assistere alla finale insieme a Claudio Marchisio? Possibile, ecco come

Il Concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince" prende il via oggi e terminerà il 5 maggio 2026 e si articola in 11 sessioni. Come in occasione delle precedenti edizioni, gli utenti potranno testare la propria conoscenza del mondo Kings partecipando al concorso sul sito Lottomatica.sport. Una volta completata la registrazione, si potrà provare a rispondere alla domanda per accedere all'Instant Win e ottenere un Coin, utile per l'estrazione finale. Importante sottolineare che accedendo alla pagina del Concorso tramite QR Code, mostrato durante il live streaming delle partite del canale ufficiale della Kings League Lottomatica.sport Italy, sarà possibile ottenere 1 Coin aggiuntivo.

Cosa si può vincere con il Concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince"? Durante gli 11 Matchday, previsti dal 2 marzo al 5 maggio 2026, gli utenti potranno aggiudicarsi una delle 10 maglie ufficiali della Kings League Lottomatica.sport Italy, una per ogni Matchday. Inoltre, potranno accumulare Coin per l'estrazione del premio finale che mette in palio un'esperienza per 6 persone (3 vincitori più 3 accompagnatori) all inclusive per assistere alle Finals della Kings League Lottomatica.sport Italy, previste per il 18 maggio 2026.

Il premio include i biglietti per la finale e l'accesso alla Lottomatica.sport Lounge, per assistere alla partita insieme a Claudio Marchisio. Tra le gare della prima giornata, in programma oggi, spiccano TRM-Boomers e Gear7-Caesar. La caccia al titolo di campione sta per partire!

Qui il live streaming della prima giornata della Kings League Lottomatica.sport Italy mentre per tutti i dettagli sul Concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince" puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.