Sfida Champions Como-Roma: fattore Sinigaglia per Fabregas, a Gasp manca il "bomber"

Nella 29ª giornata di Serie A spiccano diverse sfide, una di queste è Como-Roma . Domenica alle 18, al Sinigaglia, va in scena un vero e proprio spareggio per il quarto posto , che entrambe le squadre al momento condividono con 51 punti in classifica, uno in più rispetto alla Juventus di Spalletti .

Como a caccia del "poker", giallorossi in difficoltà

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, la Roma ha vinto 16 dei 30 scontri diretti giocati con i lariani, che si sono imposti in 6 occasioni. La più recente affermazione lombarda coincide con l'ultimo Como-Roma disputato al Sinigaglia (dicembre 2024): i padroni di casa vinsero 2-0 con sigillo finale di Nico Paz.

Come arrivano le due squadre alla sfida? Meglio il Como, lo dicono i numeri. La squadra di Fabregas, che in casa ha perso solo contro Milan e Fiorentina, ha battuto in successione Juventus, Lecce e Cagliari. Considerando le gare casalinghe, solo la Roma ha subìto meno gol (9) rispetto al Como (10), che proverà a sfruttare il fattore Sinigaglia per vendicare lo 0-1 dell'andata, decisivo Wesley. In un momento difficile, tra impegni ravvicinati e infermeria affollata, Gasperini dovrà sfruttare ogni tipo di risorsa per fare risultato sul lago. La sua squadra in trasferta non vince dal 18 gennaio, 2-0 al Torino, da lì in poi la Roma ha perso contro Udinese e Genoa, in mezzo il 2-2 al Maradona contro il Napoli di Conte. Certamente pesante l'assenza dello squalificato Ndicka, l'ivoriano è andato a segno per tre gare di fila: prima volta in assoluto per un difensore giallorosso.

Per Como e Roma quello di domenica sarà a tutti gli effetti un appuntamento con la storia. Il Como vuole i tre punti per avvicinarsi alla prima, storica qualificazione alla Champions. Competizione a cui la Roma non partecipa dal 2019, quando fu eliminata dal Porto agli ottavi di finale.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.