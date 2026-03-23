Kings League Lottomatica.sport, quarto Matchday con altri premi da vincere grazie al concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince"

Oggi è in programma la quarta giornata della Kings League Lottomatica.sport , rivoluzionario torneo di calcio giunto alla sua seconda edizione . Al comando della classifica ci sono gli Underdogs , capaci di ribaltare i Boomers grazie alla doppietta di Perrotti . Sorridono anche i campioni in carica del TRM che reagiscono alla sconfitta subita nella scorsa giornata contro le Zebras e battono i pur ottimi BIGBRO . Vincono e convincono Alpak e soprattutto Stallions : questi ultimi, trascinati dalla coppia Colombo-Stojkovic , chiudono sull'8-4 contro i Gear 7 . Debutto vincente per Emiliano Viviano sulla panchina dei Caesar , che con Picci (Mvp) e Loiodice piegano gli Zeta Como .

Qui tutti i risultati della terza giornata e la classifica della Kings League Lottomatica.sport

Quarta giornata di Kings League Lottomatica.sport: spicca TRM-Alpak

Le sei partite della 4ª giornata della Kings League Lottomatica.sport sono tutte imperdibili ma, dovendo scegliere un big match, impossibile non fare il nome di TRM-Alpak. Compito difficile per la squadra di Frenezy che dovrà fare a meno dell'infortunato Ronchi, miglior marcatore degli Alpak con 6 gol nello split 2, nella sfida contro i TRM del duo Scienza e Vagge: chi vince un match così, manda un chiaro segnale alla concorrenza. Un segnale vogliono mandarlo anche i Boomers di Fedez, attesi da un match decisamente caldo contro i Caesar di Viviano.

I progetti di fuga degli Underdogs si scontrano con le ambizioni dei BIGBRO: occhio, perchè fin qui Spizzi (alias di Florenzi) e compagni hanno dato del filo da torcere a tutti.

Concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince" per assistere alla finale con Claudio Marchisio

In campo le squadre si daranno battaglia nel quarto Matchday ma anche i numerosi fan della Kings League Lottomatica.sport sono chiamati all'azione. Per ciascuno di loro, infatti, l'opportunità di testare la propria conoscenza del mondo Kings e di vincere dei fantastici premi. Siamo infatti alla quarta tappa del concorso Fan of the Kings: Meet the Prince disponibile sul sito Lottomatica.sport.

Registrarsi è semplicissimo, pochi rapidi passaggi e si entra subito nel vivo. In che modo? Rispondendo alla domanda per accedere all'Instant Win e ottenere un Coin, utile per l'estrazione finale. Accedendo alla pagina del Concorso tramite QR Code, mostrato durante il live streaming delle partite del canale ufficiale della Kings League Lottomatica.sport Italy, sarà possibile ottenere 1 Coin aggiuntivo. Durante gli 11 Matchday, in programma dal 2 marzo al 5 maggio 2026, il concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince" offre agli utenti la possibilità di vivere da protagonisti l'emozione della Kings League Lottomatica.sport. Durante ogni Matchday si può infatti vincere una delle 12 maglie ufficiali della competizione, e accumulare Coin che aumenteranno le possibilità di aggiudicarsi il premio finale. In palio c'è un'esperienza esclusiva all inclusive per 6 persone (3 vincitori e 3 accompagnatori) per assistere alle Finals della Kings League Lottomatica.sport Italy, in programma il 18 maggio 2026, insieme a Claudio Marchisio.

Qui il live streaming della quarta giornata della Kings League Lottomatica.sport Italy mentre per tutti i dettagli sul Concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince" puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.