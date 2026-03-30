Sesto Matchday di Kings League Lottomatica.sport, un super Stallions-Caesar! Concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince" per vincere le maglie delle squadre e...

Fuochi d'artificio anche nella 5ª giornata della Kings League Lottomatica.sport . Un turno infrasettimanale che ha registrato la prima battuta d'arresto degli Underdogs , sconfitti dagli Stallions nel big match di giornata. Il duello tra superstar Perrotti/Colombo se lo aggiudica il secondo, accompagnato e ispirato dall'altrettanto decisivo Stojkovic . Insieme a Stallions e Underdogs volano in vetta anche TRM (trascinati da Vono e Vagge) e Circus . In zona playoff tengono botta gli Alpak , nonostante i numerosi infortuni, come pure i Caesar , letteralmente rinati con Emiliano Viviano in panchina. Nota di merito per Fran Hernandez , con la doppietta ai BIGBRO è diventato il primo giocatore a segnare 100 gol in Kings League . Mestamente ultimi e ancora senza successi, i Boomers di Fedez : qui sì che serve una bella scossa.

Qui tutti i risultati della quinta giornata e la classifica della Kings League Lottomatica.sport

Sesta giornata della Kings League Lottomatica.sport: spicca Stallions-Caesar

Oggi alla Fonzies Arena di Milano è in programma la 6ª giornata della Kings League Lottomatica.sport. Due sfide sotto i riflettori: alle 21 Stallions-Caesar, a seguire il match Circus-Underdogs ovvero due delle capolista nella classifica del rivoluzionario torneo di calcio a sette. Importante faccia a faccia anche tra Alpak e Zebras, entrambe hanno vinto 3 gare su 5 e vogliono tenere il passo delle battistrada.

In apertura di giornata, D-Power-Gear7 e BIGBRO-Boomers per ridisegnare nuovi scenari nella parte bassa della graduatoria.

Concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince": assisti alla la finale con Claudio Marchisio

Con il 6° MatchDay della Kings League Lottomatica.sport scatta anche una nuova fase del contest "Fan of the Kings: Meet the Prince". Per partecipare al concorso occorre registrarsi sul sito Lottomatica.sport, così facendo si accede al "Kings Quiz", ovvero un quesito sul mondo Kings. Rispondendo correttamente alla domanda si può accedere all'Instant Win e scoprire se si è vinto un premio. Ogni risposta corretta fa guadagnare un Coin (se ne possono accumulare fino a un massimo di 11), utile per l'estrazione finale.

Accedendo alla pagina del Concorso tramite QR Code, mostrato durante il live streaming delle partite del canale ufficiale della Kings League Lottomatica.sport Italy, sarà possibile ottenere 1 Coin aggiuntivo. Durante gli 11 Matchday, in programma dal 2 marzo al 5 maggio 2026, il concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince" offre agli utenti la possibilità di vivere da protagonisti l'emozione della Kings League Lottomatica.sport. Durante ogni Matchday si può infatti vincere una delle 12 maglie ufficiali della competizione, e accumulare Coin che aumenteranno le possibilità di aggiudicarsi il premio finale. In palio c'è un'esperienza esclusiva all inclusive per 6 persone (3 vincitori e 3 accompagnatori) per assistere alle Finals della Kings League Lottomatica.sport Italy, in programma il 18 maggio 2026, insieme a Claudio Marchisio.

Qui il live streaming della sesta giornata della Kings League Lottomatica.sport Italy mentre per tutti i dettagli sul Concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince" puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.