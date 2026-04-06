Super Pasquetta con Kings League Lottomatica.sport e concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince"

La 6ª giornata della Kings League Lottomatica.sport ha emesso i suoi verdetti. Nelle due gare che hanno aperto il programma i volti sorridenti sono dei Gear 7 , al loro secondo successo stagionale, e dei Boomers . A prendere per mano i ragazzi di Manuuxo è stato Giovanni Kean , fratello di Moise, mentre la truppa di Fedez si è finalmente sbloccata (super Lo Faso) battendo agli shootout i BIGBRO . Quarta vittoria per gli Alpak che costringono le Zebras a incassare il secondo ko di fila. Da registrare poi la "rivincita" della Zeta Como che, battendo i TRM , vendicano in parte la finale persa nel primo split della Kings League Lottomatica.sport . Nei due big match in chiusura di giornata è successo davvero di tutto. Si impongono gli Stallions di Stojkovic (suo il gol decisivo nel matchball) lasciando i Caesar di Loiodice in preda ai rimpianti. Un successo che permette alla truppa di Blur di occupare la vetta insieme agli Underdogs : per loro, un trionfo pesantissimo, nonostante l'assenza di Perrotti , ottenuto in rimonta a spese dei Circus .

Qui tutti i risultati della sesta giornata e la classifica della Kings League Lottomatica.sport

Settima giornata della Kings League Lottomatica.sport: big match Circus-TRM

Una Pasquetta a tutta Kings League Lottomatica.sport. Il torneo corre veloce e anche nella giornata di oggi regalerà emozioni alla sua vasta platea di appassionati. Ogni partita è importante ma Circus-TRM ha tutti i requisiti del big match. Di fronte due deluse della scorsa settimana, entrambe decise a riscattarsi e a mandale un segnale alle due davanti (Underdogs e Stallions). La Zeta Como ci avrà preso gusto? Dopo lo scalpo dei campioni in carica, la squadra di ZW Jackson vuole anche quello degli Underdogs. Classifica alla mano Stallions-BIGBRO è una sorta di testacoda, la truppa di Moonryde è alla disperata ricerca della seconda vittoria in questo secondo Split. Vietato fermarsi per i Boomers di Fedez contro le altalenanti Zebras, più lontane dalla vetta dopo 2 ko di fila, entrambi per 7 a 3.

Concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince": vivi la finale con Claudio Marchisio

Ogni Matchday della Kings League Lottomatica.sport segna una nuova fase del contest "Fan of the Kings: Meet the Prince". Per partecipare al concorso occorre registrarsi sul sito Lottomatica.sport, a procedura effettuata si avrà l'accesso al "Kings Quiz", ovvero un quesito sul mondo Kings. Ogni risposta corretta permette di scoprire immediatamente se si è vinto un premio e, allo stesso tempo, fa guadagnare un Coin (se ne possono accumulare fino a un massimo di 11), utile per l'estrazione finale.

Accedendo alla pagina del Concorso tramite QR Code, mostrato durante il live streaming delle partite del canale ufficiale della Kings League Lottomatica.sport Italy, sarà possibile ottenere 1 Coin aggiuntivo. Durante gli 11 Matchday, in programma dal 2 marzo al 4 maggio 2026, il concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince" offre agli utenti la possibilità di vivere da protagonisti l'emozione della Kings League Lottomatica.sport. Durante ogni Matchday si può infatti vincere una delle 12 maglie ufficiali della competizione, e accumulare Coin che aumenteranno le possibilità di aggiudicarsi il premio finale. In palio c'è un'esperienza esclusiva all inclusive per 6 persone (3 vincitori e 3 accompagnatori) per assistere alle Finals della Kings League Lottomatica.sport Italy, in programma il 18 maggio 2026, insieme a Claudio Marchisio.

Qui il live streaming della settima giornata della Kings League Lottomatica.sport Italy mentre per tutti i dettagli sul Concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince" puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.