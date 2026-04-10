Atalanta-Juve, scontro diretto per la Champions: in Serie A la Dea è imbattuta in casa nel 2026

Quattro squadre nello spazio di cinque punti a darsi battaglia per il prezioso quarto posto . Tra loro ci sono Atalanta e Juventus , di fronte sabato sera a Bergamo in uno scontro diretto fondamentale in chiave Champions League .

Palladino, due su due contro Spalletti

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, la Juve non batte l'Atalanta da maggio 2024, 1-0 in finale di Coppa Italia. In campionato, invece, il tabù bianconero contro la Dea è in atto da maggio 2023.

La Dea è dunque imbattuta negli ultimi 4 precedenti. Nel più recente, disputato proprio a Bergamo, gli uomini di Palladino hanno vinto 3-0 staccando il biglietto per le semifinali di Coppa Italia. Di lì a poco Spalletti avrebbe detto addio anche alla Champions, eliminato dal Galatasaray. La sua Juve però attraversa un buon momento, tanto da vedere da vicino la targa del Como quarto in classifica. Fare risultato a Bergamo sarebbe fondamentale per i bianconeri, ben consapevoli dei rischi di questa trasferta: nel 2026, in campionato, la Dea non ha ancora mai perso tra le mura amiche.

Spalletti vorrà anche sistemare un po' i conti nel personale duello con Palladino, che finora si è aggiudicato entrambi i confronti da allenatore. Come detto, nei quarti dell'edizione in corso di Coppa Italia e, nella stagione 2022/23, quando era alla guida del Monza: 2-0 al Napoli all'epoca allenato dal tecnico di Certaldo. I numeri del campionato in corso dicono che, nelle ultime sette giornate, i primi tempi giocati dall'Atalanta sono sempre terminati con un gol esatto. Uno scenario che si è verificato anche nel match del girone d'andata, giocato a Torino: bergamaschi al riposo in vantaggio con Sulemana, pareggio juventino nella ripresa con Cabal. Due "comprimari" che in quell'occasione hanno vestito i panni dei protagonisti.

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