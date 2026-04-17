Napoli-Lazio, fortino Maradona per Conte ma occhio ai precedenti con i biancocelesti

Per Maurizio Sarri la partita contro il Napoli non può essere come le altre. Il "Comandante" è stato al timone della squadra partenopea dal 2015 al 2018 e sabato pomeriggio sfiderà il suo passato. A fare gli onori di casa sarà il Napoli di Conte , scivolato a meno 9 dalla capolista Inter dopo il pareggio in casa del Parma.

Napoli-Lazio, una storia dai due volti

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, il Napoli è sì imbattuto al Maradona in questo campionato (11 vittorie e 4 pareggi) ma la Lazio ha vinto le ultime tre gare giocate in casa dei partenopei. L’ultima a dicembre 2024, gol di Isaksen, da lì in poi il Napoli non ha più perso in Serie A tra le mura amiche: 26 risultati utili di fila, miglior striscia aperta nei top 5 campionati europei. All’andata, all’Olimpico, vinse 2-0 il Napoli: prima casella verde accesa per Conte negli scontri diretti con Sarri, che si era aggiudicato i precedenti due quando allenava la Juventus mentre il salentino era alla guida dell’Inter.

La Lazio in questa stagione ha faticato a imporsi fuori casa, l’ultima dimostrazione in quel di Firenze dove Taylor e compagni hanno perso per 1-0. Il ruolino di marcia esterno dei biancocelesti è di 4 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, con 10 gol segnati e 12 subìti. Tradotto, tendenzialmente le trasferte della Lazio hanno regalato poche reti: solo 2 volte su 16 è stata toccata o superata la soglia dei 3 gol totali. Di contro c’è un Napoli che raramente “esagera”: le ultime 8 vittorie in campionato dei partenopei sono state tutte con un gol di scarto.

Da vedere se, in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Atalanta, Sarri risparmierà qualche big. Zaccagni su tutti, verrebbe da pensare. Il capitano biancoceleste sembra sentire particolarmente la sfida con i partenopei: per lui ben 7 ammonizioni (l’ultima delle quali in Lazio-Napoli dell’andata) in 15 incroci con gli azzurri.

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