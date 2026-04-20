Kings League Lottomatica.sport, Alpak FC-Zeta Como da urlo! Sfida tra Dida e Abbiati e nuova tappa del concorso Fan of the Kings: Meet the Prince

Mancano solo tre giornate al termine della prima fase della Kings League Lottomatica.sport e anche l’ultima, giocata lunedì scorso, ha regalato verdetti incontrovertibili. Qui tutti i risultati dell’ottava giornata e la classifica della Kings League Lottomatica.sport .

E come se non bastasse, il matchday di oggi regalerà uno spettacolo nello spettacolo: due leggende tra i pali come Nelson Dida e Christian Abbiati si sfideranno nel match delle 21:00. Nelson Dida, lo storico portiere del Milan e campione del mondo con il Brasile nel 2002, si schiererà con lo Zeta Como, mentre Christian Abbiati, primatista tra i portieri rossoneri con 380 presenze e pluricampione d’Italia e d’Europa, scenderà invece in campo per Alpak FC. Oltre alla prestazione tra i pali, i due portieri leggendari saranno protagonisti anche durante i rigori presidenziali, l’iconica regola di Kings League che consente ai presidenti di scendere in campo per calciare un rigore a favore della propria squadra.

Gli altri match della nona giornata

Oggi, a partire dalle 17, la Fonzies Arena di Milano ospiterà le sei partite della 9ª giornata della Kings League Lottomatica.sport. Si parte con D-POWER-Underdogs, occhi puntati su Caesar-Circus che alla luce della classifica è il big match di giornata. Boomers-Stallions è una sfida mai banale, al pari di TRM-Gear 7 che chiuderà il programma di giornata.

Concorso Fan of the Kings Meet the Prince: vivi la finale insieme a Claudio Marchisio

I numerosi appassionati della Kings League Lottomatica.sport sono pronti a scendere in campo anche in questa 9ª giornata. Un altro imperdibile Matchday che segna una nuova tappa del contest "Fan of the Kings: Meet the Prince”. Per partecipare al concorso occorre registrarsi sul sito Lottomatica.sport, una volta completata la procedura si accederà al "Kings Quiz", ovvero un quesito che mette alla prova la conoscenza sul mondo Kings di ciascun utente. Ogni risposta esatta permette di scoprire subito se si è vinto un premio e fa guadagnare un Coin (se ne possono accumulare fino a un massimo di 11), utile per l'estrazione finale. Accedendo alla pagina del Concorso tramite QR Code, mostrato durante il live streaming delle partite del canale ufficiale della Kings League Lottomatica.sport Italy, sarà possibile ottenere 1 Coin aggiuntivo. Durante gli 11 Matchday, in programma dal 2 marzo al 4 maggio 2026, il concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince" offre agli utenti la possibilità di vivere da protagonisti l'emozione della Kings League Lottomatica.sport. Durante ogni Matchday si può infatti vincere una delle 12 maglie ufficiali della competizione, e accumulare Coin che aumenteranno le possibilità di aggiudicarsi il premio finale. In palio c'è un'esperienza esclusiva all inclusive per 6 persone (3 vincitori e 3 accompagnatori) per assistere alle Finals della Kings League Lottomatica.sport Italy, in programma il 18 maggio 2026, insieme a Claudio Marchisio.

Qui il live streaming della 9ª giornata della Kings League Lottomatica.sport Italy mentre per tutti i dettagli sul Concorso "Fan of the Kings: Meet the Prince" puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.