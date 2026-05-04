Kings League Lottomatica.sport, oggi si decide tutto! La finale, da vivere con Claudio Marchisio, è sempre più vicina

D-POWER eliminati, per il resto tutto è ancora da scrivere. E i verdetti della Kings League Lottomatica.sport, per quanto riguarda la prima fase, verranno emessi al termine della giornata di oggi, l’undicesima. Alpak, Stallions e Underdogs, tutte vittoriose la scorsa settimana, sono le tre squadre che si contenderanno il primo posto nell’ultima giornata di regular season. Occhio però perché è bagarre anche per quanto riguarda la conquista delle piazze Play-In (a cui accedono le squadre classificate dalla 7ª alla 10ª posizione) e Playoff (dalla 2ª alla 6ª in regular season). La prima classificata accederà direttamente alla semifinale e staccherà il primo pass per un posto nella “Kings World Cup Clubs 2026”. Al momento sarebbero gli Alpak ma...