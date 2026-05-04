Kings League Lottomatica.sport, oggi si decide tutto! La finale, da vivere con Claudio Marchisio, è sempre più vicina
D-POWER eliminati, per il resto tutto è ancora da scrivere. E i verdetti della Kings League Lottomatica.sport, per quanto riguarda la prima fase, verranno emessi al termine della giornata di oggi, l’undicesima. Alpak, Stallions e Underdogs, tutte vittoriose la scorsa settimana, sono le tre squadre che si contenderanno il primo posto nell’ultima giornata di regular season. Occhio però perché è bagarre anche per quanto riguarda la conquista delle piazze Play-In (a cui accedono le squadre classificate dalla 7ª alla 10ª posizione) e Playoff (dalla 2ª alla 6ª in regular season). La prima classificata accederà direttamente alla semifinale e staccherà il primo pass per un posto nella “Kings World Cup Clubs 2026”. Al momento sarebbero gli Alpak ma...
Alpak-Stallions, come una finale: gli Underdogs osservano...
Quel “ma" dipende da due variabili. La prima è lo scontro diretto, in chiusura di giornata, tra Alpak e Stallions. Una sorta di finale anticipata. La seconda dagli Underdogs, miglior attacco della Kings League Lottomatica.sport, che affronterà le Zebras tornate al successo dopo un digiuno lungo 5 giornate. Fari puntati anche su Caesar-TRM, scontro diretto per un posto nei quarti di finale al pari di Zeta Como-Circus. Ultimo treno per i Play-in per i Boomers di Fedez contro i D-POWER, prima grande delusa di questo split della Kings League Lottomatica.sport.
Concorso Fan of the Kings Meet the Prince per vivere la finale con Claudio Marchisio
Gli appassionati della Kings League Lottomatica.sport sono pronti a scendere in campo anche in questa 11ª e ultima giornata della prima fase. Un Matchday decisivo che coincide con l’ultimo appuntamento del contest “Fan of the Kings: Meet the Prince”. Resta ancora aperta la possibilità di partecipare al concorso: è sufficiente registrarsi sul sito Lottomatica.sport e una volta completata la procedura si accederà al “Kings Quiz”, ovvero un quesito che mette alla prova la conoscenza sul mondo Kings di ciascun utente. Ogni risposta esatta permette di scoprire subito se si è vinto un premio e fa guadagnare un Coin (se ne possono accumulare fino a un massimo di 11), utile per l’estrazione finale. Accedendo alla pagina del Concorso tramite QR Code, mostrato durante il live streaming delle partite del canale ufficiale della Kings League Lottomatica.sport sarà possibile ottenere 1 Coin aggiuntivo. Anche in quest’ultimo Matchday, si può infatti vincere una delle 12 maglie ufficiali della competizione, e accumulare Coin che aumenteranno le possibilità di aggiudicarsi il premio finale. In palio c’è un’esperienza all inclusive per 6 persone (3 vincitori e 3 accompagnatori) per assistere alle Finals della Kings League Lottomatica.sport Italy, in programma il 18 maggio 2026, insieme a Claudio Marchisio.
Qui il live streaming dell’11ª giornata della Kings League Lottomatica.sport Italy mentre per tutti i dettagli sul Concorso “Fan of the Kings: Meet the Prince” puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.