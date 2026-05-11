Kings League Lottomatica.sport, è l'ora dei Play-In! Da adesso non si può più sbagliare

La prima fase della Kings League Lottomatica.sport è andata in archivio con gol, emozioni e colpi di scena fino all’ultima azione. Ed è stato solo l’inizio: da qui in avanti, con l’inizio della Playoff Week , si giocano partite senza possibilità di appello. In vetta alla classifica hanno chiuso gli Underdogs , un primato che garantisce alla squadra di Mirko Cisco la partecipazione alla Kings World Cup Clubs 2026 . Perrotti e compagni, forti del miglior attacco con ben 72 gol realizzati, volano dunque direttamente alle Final Four lasciando per il momento il palcoscenico ad altri.

Kings League Lottomatica.sport, scatta la Playoff Week

Il quadro dei quarti di finale, in programma giovedì 14 maggio prevede super sfide come Caesar-Zeta Como e Stallions-Circus. Gli Alpak invece attendono la vincente dei Play-in, il minitorneo che inaugura la Playoff Week con in campo le squadre classificate dalla 6ª alla 9ª posizione. La difesa del titolo da parte dei TRM, vincitori del primo Split, inizia dunque già da oggi dai Play-in. Scienza e compagni affronteranno le Zebras, che nello scontro diretto della prima fase della Kings League Lottomatica.sport hanno battuto 6-2 i campioni in carica. L’altra sfida vede di fronte BIGBRO e Boomers, sfida che evoca dolci ricordi alla truppa di Fedez. Proprio contro i BIGBRO, alla 6ª giornata, era infatti arrivato il primo successo in questo primo Split. Un successo sudato, agli shootout, dopo che la sfida si era chiusa sul 4-4. Proprio nelle fila dei Boomers milita il secondo miglior marcatore di questa prima fase: 20 gol per Simone Lo Faso, che si trova a cavallo tra altri due giganti: il top scorer Alessandro Colombo degli Stallions (26 gol) e Matteo Perrotti degli Underdogs (19). Le vincenti delle partite dei play-in si affronteranno, sempre stasera alla Fonzies Arena, per stabilire la sesta squadra qualificata ai quarti di finale in programma giovedì 14 maggio.

Qui il live streaming dei play-in della Kings League Lottomatica.sport.