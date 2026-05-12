Finale di Coppa Italia Lazio-Inter: per Sarri è la partita dell’anno, Chivu va a caccia della doppietta

Fatta sabato la prova generale in campionato (vittoria dell’Inter per 3-0) adesso c’è lo spettacolo più atteso. Il sipario si apre per la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter . Per i biancocelesti di Sarri è la partita dell’anno, che può significare conquista di un trofeo (l’ultima vittoria nel 2019 in finale contro l’Atalanta) e accesso all’Europa League. L’Inter di Chivu dopo aver vinto lo scudetto cerca la doppietta per mettere il punto esclamativo sulla stagione 2025/26.

Lazio avanti di rigore mentre col Milan decisivo Zaccagni

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, le due squadre si sono affrontate anche nella scorsa edizione del torneo, ai quarti di finale: vinsero 2-0 i nerazzurri con gol di Arnautovic e Calhanoglu. La Lazio è approdata in finale avendo vinto solo uno dei quattro match giocati: all’esordio stagionale nel torneo contro il Milan, 1-0 firmato Zaccagni. Poi, nelle tre partite successive, al 90’ il verdetto era stato di parità con Bologna e Atalanta (doppia sfida in semifinale) poi superate ai calci di rigore.

L’Inter ha battuto Venezia e Torino, poi nel doppio confronto con il Como è stato decisivo il 3-2 di San Siro con annesso ribaltone ai lariani, che all’andata avevano imposto lo 0-0 ai neo campioni d’Italia. Nelle ultime tre finali di Coppa Italia giochi chiusi nei tempi regolamentari mentre nel 2021/22 fu l’Inter a servirsi dei tempi supplementari come trampolino di lancio verso il trionfo. Curiosità, è stata proprio la Lazio l’ultima squadra capace di vincere una finale con più di un gol di scarto al 90’: 2-0 all’Atalanta allora guidata da Gasperini.

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