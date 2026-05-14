Kings League Lottomatica.sport: Boomers ai quarti, ora la sfida con gli Alpak! Attesa per Stallions-Circus

La Playoff Week di Kings League Lottomatica.sport ha emesso i suoi primi verdetti. A sfidare gli Alpak nei quarti di finale, in programma oggi, saranno i Boomers di Fedez. Lo Faso e compagni hanno avuto la meglio nell’ultimo atto dei Play-in contro le Zebras, che a loro volta avevano battuto i TRM. Fuori dunque i vincitori del primo Split della Kings League Lottomatica.sport come anche i BIGBRO, eliminati dagli stessi Boomers. Nei due match vinti dalla squadra di Fedez, curiosità, il gol decisivo è stato realizzato dallo stesso giocatore: Martini.