Roma-Lazio, nel mirino di Gasperini la Champions e... Ranieri

Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12: così è stato deciso, non senza dibattiti e polemiche. Il derby insomma è già iniziato. La Roma ci arriva con motivazioni da classifica, perchè è in corsa per un posto nella prossima Champions . La Lazio , reduce dal ko nella finale di Coppa Italia con l’Inter , con le motivazioni figlie di un derby . Che va sempre onorato e, soprattutto, vinto.

Gasperini cerca la doppietta, per Sarri e la Lazio è una questione d'orgoglio

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, nelle ultime otto stracittadine della Capitale sono sempre state messe a segno al massimo due reti. Nel periodo considerato, il bilancio è in perfetto equilibrio con tre successi a testa più due pareggi. La Roma nelle ultime settimane ha ritrovato gol e fiducia, mettendosi alle spalle un disastroso mese di marzo. Sono 13 le reti segnate dai giallorossi nelle ultime 5 partite, con 13 punti conquistati sui 15 disponibili. La Lazio prima dei due ko con l’Inter (campionato e Coppa Italia) aveva perso solo uno dei precedenti dieci match giocati. A Sarri, in attesa di sciogliere il nodo relativo al suo futuro, il compito di risollevare il morale della squadra biancoceleste. Perdere due volte nella stessa stagione contro la Roma vorrebbe dire “doppietta” giallorossa, che non si materializza dal campionato 2015/16. Vincendo, Gasperini diventerebbe il secondo allenatore della Roma negli ultimi 50 anni ad aver vinto i primi due derby della Capitale. Il primo allenatore? Curiosità, fu Claudio Ranieri nel 2009/2010.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.