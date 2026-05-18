La Kings League Lottomatica.sport sceglie il suo Re, oggi semifinali e finale! Underdogs-Caesar, una sfida che promette spettacolo
Ci siamo, il grande giorno è arrivato! La Final Four della Kings League Lottomatica.sport in programma oggi alla Fonzies Arena eleggerà la squadra vincitrice del secondo Split. Cercasi dunque la squadra che succederà ai TRM nell’albo d’oro di una competizione rivoluzionaria, fatta di match sempre spettacolari grazie alle sue regole innovative. Sono partite in 12 e sono rimaste in 4. Un viaggio iniziato lo scorso 2 marzo con le 11 giornate della prima fase. Due squadre hanno salutato il torneo dopo la regular season: D-POWER e Gear 7. La Playoff Week è scattata con i Play-In, che hanno promosso i Boomers di Fedez, ed è andata avanti con i quarti di finale. Che sono storia recentissima. Ecco come sono andate le sfide giocate giovedì scorso e come si delinea il quadro delle semifinali di Kings League Lottomatica.sport.
Kings League Lottomatica.sport, sale l’attesa per la Final Four
Una sfida decisa all’ultimo gol, le altre due con un solo padrone. Ecco, in sintesi, il riassunto del film visto giovedì, con sei squadre che si sono affrontate per conquistare il pass per le semifinali della Kings League Lottomatica.sport. Nel primo match i Caesar hanno vinto in rimonta nel “descalado” contro la Zeta Como di Cristian Brocchi, uscita dal campo (e dal torneo) con grossi rimpianti. Con questa vittoria, la squadra di En3rix e Er Faina raggiunge in semifinale (la prima della giornata, in programma alle ore 19.00) gli Underdogs di Mirko Cisco, per dare vita a quella che sarà una rivincita della finale di Kings Cup Lottomatica.sport. Nelle altre due sfide dei quarti di finale non c’è invece stata storia: gli Stallions di Blur hanno dominato chiudendo sull’11-5 contro i Circus mentre gli Alpak hanno messo fine alla bella cavalcata dei Boomers di Fedez: 13-5. Stallions e Alpak si sfideranno alle 20 per un posto in finale che andrà in scena sempre stasera, alle ore 21:30. Attesa alle stelle: la Kings League Lottomatica.sport sta per incoronare il suo Re.
Qui il live streaming della Final Four della Kings League Lottomatica.sport