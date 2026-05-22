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Torino-Juventus: i granata per abbattere il tabù derby, Spalletti per il miracolo Champions© ANSA

Torino-Juventus: i granata per abbattere il tabù derby, Spalletti per il miracolo Champions

L'analisi a cura di Lottomatica.sport della stracittadina piemontese, che per la prima volta si gioca all'ultima giornata in un campionato di Serie A
3 min
TagsLottomatica.SportDerby Torino-JuventusStatistiche derby della Mole

Un derby della Mole all'ultima giornata di un campionato di Serie A non si era mai visto. Per Spalletti, a cui serve un miracolo per qualificarsi alla prossima Champions League, è un ostacolo in più da superare. Gioca più sciolto invece il Torino di Roberto D'Aversa, attualmente 12° in classifica, il cui obiettivo è sfatare il tabù derby.

Precedenti e possibili uomini-derby: Simeone sfida Vlahovic

Perchè parlare di tabù derby per i granata? Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, il Toro non fa suo il derby della Mole da oltre 11 anni: era il 26 aprile 2015 quando i granata vinsero 2-1, ribaltando con le reti di Darmian e Quagliarella l'iniziale vantaggio bianconero firmato Pirlo. Dunque sono 21 le partite di fila senza sconfitta in Serie A da parte della Juve nei derby con il Toro ma occhio, i due derby più recenti sono finiti in parità: solo due volte nella storia si sono registrati almeno tre pareggi consecutivi in Serie A tra Toro e Juve. In più, la squadra di D'Aversa è imbattuta nel suo stadio da cinque partite, nel periodo ha pareggiato 2-2 con l'Inter campione d'Italia e segnato almeno 2 gol a partita. I numeri dicono che nelle ultime 9 gare giocate dalla Juve in questo campionato non si sono mai visti tre o più gol al triplice fischio. Una tendenza "confermata" anche dalla storia recente del derby della Mole: otto degli ultimi nove scontri diretti sono andati in archivio con un massimo di due gol totali. Nelle fila dei granata l'uomo-derby può essere Giovanni Simeone, 6 gol in carriera alla Juve, solo alla Lazio ne ha segnati di più (11). Non solo, il Cholito nelle ultime 5 gare casalinghe è stato una sentenza: sempre a segno. Spalletti, visto il calo di rendimento di Yildiz, confida su Dusan Vlahovic, due gol (di cui uno con la maglia della Fiorentina) in tredici presenze contro il Torino. L'ultimo (e unico) gol del serbo ai granata risale al 15 ottobre del 2022 e fu decisivo: Torino-Juventus 0-1.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.

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