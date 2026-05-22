Torino-Juventus: i granata per abbattere il tabù derby, Spalletti per il miracolo Champions

Precedenti e possibili uomini-derby: Simeone sfida Vlahovic

Perchè parlare di tabù derby per i granata? Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, il Toro non fa suo il derby della Mole da oltre 11 anni: era il 26 aprile 2015 quando i granata vinsero 2-1, ribaltando con le reti di Darmian e Quagliarella l'iniziale vantaggio bianconero firmato Pirlo. Dunque sono 21 le partite di fila senza sconfitta in Serie A da parte della Juve nei derby con il Toro ma occhio, i due derby più recenti sono finiti in parità: solo due volte nella storia si sono registrati almeno tre pareggi consecutivi in Serie A tra Toro e Juve. In più, la squadra di D'Aversa è imbattuta nel suo stadio da cinque partite, nel periodo ha pareggiato 2-2 con l'Inter campione d'Italia e segnato almeno 2 gol a partita. I numeri dicono che nelle ultime 9 gare giocate dalla Juve in questo campionato non si sono mai visti tre o più gol al triplice fischio. Una tendenza "confermata" anche dalla storia recente del derby della Mole: otto degli ultimi nove scontri diretti sono andati in archivio con un massimo di due gol totali. Nelle fila dei granata l'uomo-derby può essere Giovanni Simeone, 6 gol in carriera alla Juve, solo alla Lazio ne ha segnati di più (11). Non solo, il Cholito nelle ultime 5 gare casalinghe è stato una sentenza: sempre a segno. Spalletti, visto il calo di rendimento di Yildiz, confida su Dusan Vlahovic, due gol (di cui uno con la maglia della Fiorentina) in tredici presenze contro il Torino. L'ultimo (e unico) gol del serbo ai granata risale al 15 ottobre del 2022 e fu decisivo: Torino-Juventus 0-1.

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