Genoa-Napoli, per la prima di Allegri c'è l'esame De Rossi: occhio ai precedenti
La storia (recente) di Genoa-Napoli: tra gol e veleni
Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, per il quinto anno di fila gli azzurri debuttano in campionato lontano dallo stadio “Maradona". Non che sia stato un male: tre successi e una sconfitta (a Verona) lo score di Di Lorenzo e compagni. Il Genoa del confermatissimo Daniele de Rossi, artefice della salvezza del Grifone, proverà a mettersi di traverso. I liguri non sono esattamente specializzati in partenze a razzo: pareggi contro Lecce e Inter allo “start” delle ultime due stagioni. Va detto che negli ultimi anni un Genoa-Napoli in “versione estiva” si è visto col contagocce e chissà che non si possa registrare un’inversione di tendenza. In dieci degli ultimi undici incroci tra Genoa e Napoli si sono viste almeno tre reti, in nove occasioni entrambe le squadre sono andate a segno. Per Max Allegri un solo successo nelle ultime cinque sfide da allenatore contro il Grifone, successo arrivato a maggio di quest’anno quando il livornese era alla guida del Milan. In precedenza, si erano registrati tre pareggi consecutivi. Nell’ultimo Genoa-Napoli è successo di tutto e un contestato rigore trasformato da Hojlund al 95’ ha sancito il 3-2 finale per i campani. Un ulteriore elemento che (se maice ne fosse bisogno) farà salire ulteriormente il termometro della temperatura a Marassi.
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