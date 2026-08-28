Napoli-Como, Allegri contro Fabregas: equilibrio e scintille al Maradona

Numeri e protagonisti della sfida

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, la storia recente di questo confronto dice che non ci sono vincitori né vinti. In campionato lo scorso anno si è registrato un doppio 0-0, a cavallo dei due match c'è stata la sfida di Coppa Italia (quarti di finale) con un gol per parte e successiva festa lariana ai calci di rigore. Vittoria e clean sheet: per Max Allegri non poteva esserci modo migliore per festeggiare il debutto sulla panchina del Napoli. I suoi cambi hanno dato nuova linfa ai partenopei, che con De Bruyne (contestatissimo il gol del belga) e Vergara hanno piegato la resistenza di un ottimo Genoa. Un Napoli ordinato e cinico, che sembra già somigliare al suo nuovo mister. A proposito di allenatori, Allegri e Fabregas (tra i due non c’è un gran feeling, vedi l’ultimo Milan-Como) si affrontano per la terza volta in carriera. Il bilancio è di un successo in favore del livornese più un pareggio, anche se in entrambi gli incroci il Como era passato in vantaggio. Gli uomini copertina della sfida saranno McTominay (un gol in 4 sfide in carriera contro i lariani) e Nico Paz ma anche nelle altre zone del campo ci sono tanti duelli incrociati niente male. Hojlund vuole sbloccarsi dopo la gara di sacrificio ma improduttiva contro il Grifone. Douvikas, invece, a Udine ha già lasciato il segno con una zampata da bomber d’area: tradotto, Moise Kean può fare con calma per ambientarsi in riva al lago. Tanti attesi protagonisti, in campo e in panchina, per questo primo scontro diretto Champions in programma al “Maradona”.

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