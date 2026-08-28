Serie A, Inter a caccia del bis in casa di un Cagliari dall'accento... Romano

Due alleati per l'Inter: i precedenti e... il Toro

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, il primo gol (e che gol) in carriera di Alessandro Romano, centrocampista in prestito dalla Roma, ha regalato ai sardi un debutto vincente al Tardini di Parma. Un siluro da tre punti, arrivato verso il tramonto del match dopo che la squadra di Pisacane aveva colpito due legni. Quattro invece i gol segnati dall'Inter al Monza, con i nerazzurri che non hanno fatto una piega dopo essere andati al riposo in parità. Nella ripresa l'Inter ha dilagato, confermandosi formazione dal potenziale offensivo devastante (lo scorso anno ha chiuso col miglior attacco). Si allunga così l'imbattibilità nerazzurra, in piedi dall'8 marzo data che coincide con il ko nel derby contro il Milan. Lunga è anche la striscia di partite senza sconfitta dell'Inter negli scontri diretti con il Cagliari, che ha vinto per l'ultima volta addirittura a marzo 2019. Da lì in poi, tra campionato e Coppa Italia, 11 successi a tinte nerazzurre e due pareggi. Con 12 gol segnati in 12 sfide ai sardi, Lautaro Martinez avanza la sua candidatura a figurare nel tabellino marcatori di questa sfida. Al debutto con il Monza il Toro si è fatto notare solo per un cartellino giallo ricevuto, segno di una condizione evidentemente da trovare strada facendo dopo le fatiche estive della sua Argentina al Mondiale.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alla Serie A, puoi visitare il sito di Planetwin365.news.