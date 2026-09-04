Inter-Napoli: altro esame scudetto per Allegri, al Meazza senza McTominay

Inter-Napoli e Chivu-Allegri, cosa dicono i precedenti

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, l'Inter si è aggiudicata 81 dei 180 scontri diretti giocati con il Napoli, che però ha evitato la sconfitta negli ultimi 5 precedenti: 4 pareggi e una vittoria partenopea. L'Inter conta di interrompere il "digiuno" complice un Napoli che non ha convinto nelle prime due esibizioni ufficiali e che al Meazza non avrà McTominay, che ha segnato tre reti negli ultimi due match disputati contro l'Inter. Ad Allegri il compito di trovare le giuste soluzioni, per rispondere sul campo alle critiche e ai malumori generati dal ko contro il Como. I precedenti con Chivu sono dalla parte del livornese: due vittorie in due incontri, entrambi nella scorsa stagione quando Max era alla guida del Milan. In entrambi i casi finì 1-0, nel segno del "corto muso" che è diventato un must allegriano. Insomma, occhio a dare per spacciato il Napoli anche perchè l'Inter qualche crepa, anche se piccola, l'ha fatta intravedere. Primo tempo chiuso in parità al debutto (1-1 col Monza) e una seconda frazione di sofferenza contro il Cagliari, match in cui l'Inter ha avuto il demerito di non raddoppiare e chiudere il discorso. Tra i più in difficoltà nelle fila dei nerazzurri è sembrato Manuel Akanji, in cerca evidentemente della migliore condizione. In condizione e col piede caldissimo invece è Hakan Calhanoglu, già 2 gol in questo campionato e a segno 5 volte in 16 sfide in carriera contro il Napoli.

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