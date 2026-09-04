Juve-Milan, primo faccia a faccia Spalletti-Amorim. Un big match che potrebbe regalare... "La Miglior Giocata"

Juve-Milan, numeri alla mano c'è un grande assente: lo spettacolo

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, si tratta del primo incontro in carriera tra i due allenatori. I bianconeri fin qui hanno battuto Frosinone e Parma senza subire gol. Al pari di Lazio e Roma, Bremer e compagni sono gli unici ad avere la porta inviolata. E a proposito, lo scorso anno il doppio confronto tra Juve e Milan terminò senza reti sia all'andata che al ritorno. Non una novità, se si considera che un simile scenario si è verificato in 9 degli ultimi 10 precedenti. Juve-Milan è dunque sinonimo di equilibrio, che solo la giocata di un singolo può rompere. Nelle fila del Milan l'osservato speciale è il grande ex Adrien Rabiot: con lui in campo, da subentrato, il Milan ha cambiato marcia e si è preso i tre punti contro Torino e Venezia. Spalletti, che da allenatore ha ottenuto una sola vittoria negli ultimi 6 match contro il Diavolo, senza l'infortunato Yildiz punta sulla freschezza di Conceiçao e del neo acquisto Alajbegovic per scardinare il muro rossonero.

Concorso "La Miglior Giocata": come partecipare e i premi in palio

C'è un motivo in più per non perdersi Juve-Milan e tutte le partite della Serie A 2026/27. Il 1° settembre ha infatti preso il via La Miglior Giocata, il nuovo contest di Planetwin365.news dedicato agli appassionati di calcio. Il concorso accompagnerà i tifosi per tutta la durata della stagione, trasformando ogni giornata di Serie A in un’occasione per scegliere e celebrare le azioni più spettacolari. Vale la pena ricordare come partecipare a La Miglior Giocata: basta registrare il proprio profilo sul portale di Planetwin365.news, compilare il form con i dati richiesti, accettare il regolamento del concorso e votare la propria giocata preferita. Il meccanismo del concorso è semplice: giornata dopo giornata sarà possibile scegliere l’azione più spettacolare tra quelle selezionate dalla redazione di DAZN. Per ogni giornata, ciascun partecipante potrà esprimere un solo voto, contribuendo così a eleggere la giocata più bella. E le occasioni per vincere non mancano. Ogni voto permette di concorrere agli Instant Win, con abbonamenti DAZN Full in palio ogni giornata nelle formule annuale, semestrale e trimestrale. Ma non è tutto. Ogni voto espresso rappresenta anche una chance per l’estrazione finale, che mette in palio un’esclusiva esperienza VIP con la propria squadra del cuore, per il vincitore e un accompagnatore, con accesso in hospitality in occasione di una partita di Serie A Enilive 2027/2028.

A completare il Super Premio finale ci saranno anche una maglia della Nazionale italiana del 2006 autografata e una maglia della propria squadra del cuore. Ogni turno di campionato, quindi, occhi puntati sulle grandi giocate: scegliendo la preferita, si può vincere ogni giornata e accumulare chance per il super premio finale.

Per tutti i dettagli sul Concorso “La Miglior Giocata” e per consultare il regolamento completo, puoi visitare il sito di Planetwin365.news.