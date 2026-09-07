Real Madrid-Inter, Mourinho contro Chivu: un debutto in Champions League nel ricordo del Triplete
Torna la Champions League, con la prima giornata della fase campionato. Subito partite di altissimo livello, i riflettori sono puntati sui match delle squadre italiane. Per l'Inter un debutto da brividi contro il Real Madrid di Mourinho: nel 2010 lo Special One vinse il Triplete da allenatore con i nerazzurri mentre Chivu giocava come difensore in quella corazzata pigliatutto.
Real-Inter, Mbappé contro Lautaro
Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, il Real ha sempre battuto l'Inter negli ultimi 4 incroci. Contro i nerazzurri però Mourinho dovrà fare a meno degli squalificati Guler, Bernardo Silva e Camavinga, senza dimenticare che nel weekend è arrivato il primo ko stagionale (contro il Betis) che ha raffreddato l'entusiasmo del Madrid dopo 3 vittorie consecutive in campionato. L'Inter al contrario viene dal ribaltone col Napoli che ha confermato quanto sia devastante l'attacco nerazzurro. Lautaro Martinez, decisivo con una doppietta contro i Blancos, lancia la sfida a Kylian Mbappé, 22 gol in 25 euro presenze con il Real. Eppure anche un fuoriclasse come lui può incappare in serate storte e finire sul banco degli imputati: col Betis ha sbagliato molti gol e si è fatto parare un rigore.
Allegri sfida i vice campioni d'Europa
Il Napoli di Allegri debutta in Champions contro l'Arsenal vice campione d'Europa. Una squadra che, come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, non ha perso nessun match nei tempi regolamentari nell'edizione 2025/26: 11 vittorie e 4 pareggi. A confortare gli azzurri c'è il dato relativo alle due sole sconfitte rimediate nelle ultime 21 gare casalinghe di Champions: 12 successi e 7 pareggi. I Gunners però hanno vinto tre dei quattro scontri diretti giocati con i partenopei. Arsenal protagonista di una super partenza in questa stagione (4 vittorie su 4) a differenza del Napoli, che dopo i ko contro Como e Inter deve rimettersi in carreggiata. Al Maradona servirà un'impresa contro i campioni d'Inghilterra, tra le squadre più accreditate per arrivare ancora una volta fino in fondo alla competizione.
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