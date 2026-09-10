Fenerbahce-Roma, fattore Istanbul e gli ex Serie A: quante insidie per Dybala e compagni
Fine del lungo digiuno europeo. Torna a suonare la musica della Champions per Fenerbahce e Roma, assenti dal grande palcoscenico rispettivamente dal 2008 e dal 2018. C'è quindi grande attesa per la sfida che inaugura la fase campionato delle due squadre, di fronte giovedì 10 settembre alle 18.45 ad Istanbul.
Lukaku contro Dybala
Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, da oltre 20 anni una squadra italiana non vince una trasferta contro una formazione turca in Champions League. All'epoca fu il Milan, con un poker di Shevchenko, a castigare proprio il Fenerbahce. Quello di oggi è un Fener imbottito di giocatori con trascorsi in Serie A: Skriniar, Guendouzi (squalificato), Lukaku e l'ex Laziale Muriqi. In più c'è quel Mason Greenwood tanto desiderato da Gasperini e pronto a farsi rimpiangere dai giallorossi. La Roma nelle prime tre giornate di Serie A ha sempre vinto mentre il Fenerbahce in campionato ha perso già due volte, l'ultima delle quali brucia perché a sorridere è stato il Besiktas di Vlahovic al termine del sentitissimo derby di Istanbul. Alla Roma hanno composto una coppia da sogno, giovedì saranno uno contro l'altro. Romelu Lukaku, 4 gol e un assist nelle ultime 6 sfide da avversario con la Roma, faccia a faccia con Paulo Dybala, che ha già sfornato 4 assist in tre partite di Serie A. Se la condizione lo sostiene, è sempre una Joya per gli occhi.
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