Fenerbahce-Roma, fattore Istanbul e gli ex Serie A: quante insidie per Dybala e compagni

Lukaku contro Dybala

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, da oltre 20 anni una squadra italiana non vince una trasferta contro una formazione turca in Champions League. All'epoca fu il Milan, con un poker di Shevchenko, a castigare proprio il Fenerbahce. Quello di oggi è un Fener imbottito di giocatori con trascorsi in Serie A: Skriniar, Guendouzi (squalificato), Lukaku e l'ex Laziale Muriqi. In più c'è quel Mason Greenwood tanto desiderato da Gasperini e pronto a farsi rimpiangere dai giallorossi. La Roma nelle prime tre giornate di Serie A ha sempre vinto mentre il Fenerbahce in campionato ha perso già due volte, l'ultima delle quali brucia perché a sorridere è stato il Besiktas di Vlahovic al termine del sentitissimo derby di Istanbul. Alla Roma hanno composto una coppia da sogno, giovedì saranno uno contro l'altro. Romelu Lukaku, 4 gol e un assist nelle ultime 6 sfide da avversario con la Roma, faccia a faccia con Paulo Dybala, che ha già sfornato 4 assist in tre partite di Serie A. Se la condizione lo sostiene, è sempre una Joya per gli occhi.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alle Coppe Europee, puoi visitare il sito di Planetwin365.news.