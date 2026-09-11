Napoli-Bologna, un dato fa sorridere Allegri. De Bruyne e Hojlund protagonisti della "Miglior Giocata"?
Solo la vittoria. Dopo tre sconfitte di fila, l'ultima delle quali in Champions League contro l'Arsenal, il Napoli di Allegri è chiamato a ripartire. Chance casalinga da sfruttare, domenica pomeriggio al Maradona, contro un Bologna che nelle prime tre giornate di campionato ha raccolto un solo punto.
Allegri, zero sconfitte contro gli emiliani
Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, un Napoli-Bologna in terra campana è sinonimo di spettacolo. Difficilmente si vedono meno di tre reti totali perché le due squadre tendono ad affrontarsi a viso aperto: l'ultimo pareggio risale addirittura al 16 gennaio del 2012. Il Napoli non ha più alibi: chiuso il ciclo terribile Como-Inter-Arsenal deve battere i rossoblù, contro cui hanno perso al Maradona (3-2) la scorsa stagione. La Champions oltre al ko ha lasciato come indesiderata eredità gli infortuni di Meret e Alisson Santos, che si aggiungono alla pesante assenza di McTominay: tutti in infermeria come (sponda Bologna) Riccardo Orsolini. Un ulteriore ostacolo da superare per Max Allegri, che tuttavia è supportato dai numeri: in 26 sfide da allenatore, ha un sensazionale record di 19 vittorie e 7 pareggi contro gli emiliani.
Concorso "La Miglior Giocata": in palio abbonamenti DAZN Full e un Super Premio finale
Il 1° settembre ha preso il via La Miglior Giocata, il nuovo contest di Planetwin365.news dedicato agli appassionati di calcio. Il concorso accompagnerà i tifosi per tutta la durata della stagione, trasformando ogni giornata di Serie A in un’occasione per scegliere e celebrare le azioni più spettacolari. Partecipare a La Miglior Giocata è facile: basta registrare il proprio profilo sul portale di Planetwin365.news, compilare il form con i dati richiesti, accettare il regolamento del concorso e votare la propria giocata preferita. Il meccanismo del concorso è altrettanto semplice: giornata dopo giornata sarà possibile scegliere l’azione più spettacolare tra quelle selezionate dalla redazione di DAZN. Per ogni giornata, ciascun partecipante potrà esprimere un solo voto, contribuendo così a eleggere la giocata più bella. E le occasioni per vincere non mancano. Ogni voto permette di concorrere agli Instant Win, con abbonamenti DAZN Full in palio ogni giornata nelle formule annuale, semestrale e trimestrale. Ma non è tutto. Ogni voto espresso rappresenta anche una chance per l’estrazione finale, che mette in palio un’esclusiva esperienza VIP con la propria squadra del cuore, per il vincitore e un accompagnatore, con accesso in hospitality in occasione di una partita di Serie A Enilive 2027/2028. A completare il Super Premio finale ci saranno anche una maglia della Nazionale italiana del 2006 autografata e una maglia della propria squadra del cuore. Ogni turno di campionato, quindi, occhi puntati sulle grandi giocate: scegliendo la preferita, si può vincere ogni giornata e accumulare chance per il super premio finale.
Per tutti i dettagli sul Concorso “La Miglior Giocata” e per consultare il regolamento completo, puoi visitare il sito di Planetwin365.news.
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