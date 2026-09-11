Napoli-Bologna, un dato fa sorridere Allegri. De Bruyne e Hojlund protagonisti della "Miglior Giocata"?

Allegri, zero sconfitte contro gli emiliani

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, un Napoli-Bologna in terra campana è sinonimo di spettacolo. Difficilmente si vedono meno di tre reti totali perché le due squadre tendono ad affrontarsi a viso aperto: l'ultimo pareggio risale addirittura al 16 gennaio del 2012. Il Napoli non ha più alibi: chiuso il ciclo terribile Como-Inter-Arsenal deve battere i rossoblù, contro cui hanno perso al Maradona (3-2) la scorsa stagione. La Champions oltre al ko ha lasciato come indesiderata eredità gli infortuni di Meret e Alisson Santos, che si aggiungono alla pesante assenza di McTominay: tutti in infermeria come (sponda Bologna) Riccardo Orsolini. Un ulteriore ostacolo da superare per Max Allegri, che tuttavia è supportato dai numeri: in 26 sfide da allenatore, ha un sensazionale record di 19 vittorie e 7 pareggi contro gli emiliani.

Concorso "La Miglior Giocata": in palio abbonamenti DAZN Full e un Super Premio finale

Il 1° settembre ha preso il via La Miglior Giocata, il nuovo contest di Planetwin365.news dedicato agli appassionati di calcio. Il concorso accompagnerà i tifosi per tutta la durata della stagione, trasformando ogni giornata di Serie A in un’occasione per scegliere e celebrare le azioni più spettacolari. Partecipare a La Miglior Giocata è facile: basta registrare il proprio profilo sul portale di Planetwin365.news, compilare il form con i dati richiesti, accettare il regolamento del concorso e votare la propria giocata preferita. Il meccanismo del concorso è altrettanto semplice: giornata dopo giornata sarà possibile scegliere l’azione più spettacolare tra quelle selezionate dalla redazione di DAZN. Per ogni giornata, ciascun partecipante potrà esprimere un solo voto, contribuendo così a eleggere la giocata più bella. E le occasioni per vincere non mancano. Ogni voto permette di concorrere agli Instant Win, con abbonamenti DAZN Full in palio ogni giornata nelle formule annuale, semestrale e trimestrale. Ma non è tutto. Ogni voto espresso rappresenta anche una chance per l’estrazione finale, che mette in palio un’esclusiva esperienza VIP con la propria squadra del cuore, per il vincitore e un accompagnatore, con accesso in hospitality in occasione di una partita di Serie A Enilive 2027/2028. A completare il Super Premio finale ci saranno anche una maglia della Nazionale italiana del 2006 autografata e una maglia della propria squadra del cuore. Ogni turno di campionato, quindi, occhi puntati sulle grandi giocate: scegliendo la preferita, si può vincere ogni giornata e accumulare chance per il super premio finale.

Per tutti i dettagli sul Concorso “La Miglior Giocata” e per consultare il regolamento completo, puoi visitare il sito di Planetwin365.news.