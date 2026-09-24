Gran Premio d'Azerbaigian: Antonelli a caccia del tris, Leclerc re della pole a Baku ma...

GP Baku di sabato: il motivo e i protagonisti più attesi

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, dal 2016 (anno in cui entrò a far parte del calendario iridato con la denominazione di Gran Premio d'Europa) in poi una Ferrari non è mai salita sul gradino più alto del podio nel GP dell'Azerbaijan. Il tutto nonostante il Cavallino Rampante abbia conquistato ben cinque pole position, quattro delle quali firmate consecutivamente da Leclerc tra il 2021 e il 2024. Un tabù che Charles proverà ad abbattere nella gara prevista eccezionalmente sabato anziché domenica, per evitare la sovrapposizione con una ricorrenza nazionale, il Giorno della Memoria, che si celebra proprio domenica 27 settembre. Sulla Ferrari di Leclerc grava però l'incognita di una possibile partenza dal fondo della griglia in caso di sostituzione della power unit. Staremo a vedere. Quello che è certo è che a Baku Kimi Antonelli cerca la sua nona vittoria stagionale, la terza consecutiva, che vorrebbe dire ipoteca sul titolo iridato. Uno strapotere, quello del giovane pilota italiano, in grado di oscurare il compagno di scuderia George Russell (a -81 dal leader) e di tenere a bada le velleità di Lando Norris, che pure è stato costante nell'ultimo periodo. Circuito cittadino tanto intrigante quanto imprevedibile quello di Baku, con le sue curve lente "gradite" alla Mercedes, su cui la Red Bull (a Baku torna Hadjar dopo l'infortunio al polso) vanta il maggior numero di trionfi (5) da quando è entrato ufficialmente a far parte del calendario del Mondiale di Formula 1.

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