Atp 500 di Pechino, Sinner out ma c'è re Djokovic: Zverev è avvisato

Djokovic, numeri da record a Pechino

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, Sinner ha tagliato il traguardo delle 90 settimane complessive da numero 1 del mondo. Ma per un numero 1, appunto, le insidie sono sempre dietro l’angolo, comprese quelle legate alla condizione fisica. La prossima sfida per Jannik sarà difendere il trono del ranking dall’uomo che nel 2026 ha vinto due Slam, Sascha Zverev. Il tedesco, reduce dal trionfo con Team Europe in Laver Cup, è ancora staccato di 1810 punti dal numero 1 del mondo ma, dovesse fare il bis Cina-Shanghai, con Jannijk fermo ai box, si materializzerebbe un sorpasso a dir poco impensabile fino a qualche settimana fa. Intanto c’è da seguire l’Atp di Pechino dove Zverev è scalato a testa di serie numero 1. Non ci sarà “il terzo incomodo" Alcaraz perché impegnato a Tokyo ma l’entry list del torneo è comunque di livello e comprende Auger-Aliassime, Medvedev, Cobolli (unico italiano in tabellone) e Novak Djokovic, che tornerà a giocare a Pechino dopo ben 11 anni di assenza. Proprio il serbo ha numeri da record al China Open: sei vittorie in sei partecipazioni, 29 partite vinte e 0 ko. Nole potrebbe incrociare nei quarti il tedesco Zverev e, viste le statistiche del serbo al China Open, chissà che non possa fare un bel favore a Jannik in caso di incrocio con il favorito del torneo. Cobolli, sorteggiato nella parte bassa del draw, debutterà contro il russo Safiullin. Un solo precedente tra i due, vinto dall'azzurro, attuale numero 7 del mondo, in due set.

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