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Italia-Turchia, ora la missione playoff è possibile ma serve battere Montella

A Bologna gli Azzurri giocano il quarto match di Nations League: le statistiche a cura di Planetwin365.news
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3 min

Pubblicato il 05.10.2026, 11:49 (Aggiornato il 05.10.2026, 12:03)

Planetwin365.newsItalia-TurchiaNations League

Quarto impegno per l'Italia nella Nations League 2026/27. A Bologna la nazionale di Roberto Mancini ospita la Turchia, che alla sua prima partecipazione nella League A ha rimediato tre sconfitte nelle prime tre partite. L'Italia invece ha 4 punti e vuole bissare il successo ottenuto proprio a spese degli uomini di Montella a fine settembre.

Italia, con Donnarumma è caccia al primo clean sheet

Un successo che, come riportano le statistiche di Planetwin365.news, consolida il dominio azzurro sui turchi negli scontri diretti. Il bilancio aggiornato è di 10 vittorie dell'Italia e 4 pareggi. Con 3 punti l'Italia potrebbe conquistare momentaneamente il secondo posto nel gruppo 1 della League A, sfruttando un "favore" da parte della Francia che contemporaneamente al match di Bologna ospiterà il Belgio. Curioso come gli Azzurri abbiano chiuso ben 6 degli ultimi 7 match giocati con un massimo di due gol all'attivo. L'unica eccezione è rappresentata proprio dalla sfida vinta per 4-1 con la Turchia, apparsa fin troppo vulnerabile al cospetto di Bastoni e compagni. Alle assenze di Calhanoglu e Yildiz si aggiunge quella altrettanto pesante dello squalificato Arda Guler. Piove sul bagnato quindi per la Turchia, a cui è mancata la concretezza ma (proprio come ai Mondiali) non la volontà di provarci. I numeri dicono che nelle prime tre gare di Nations League gli uomini di Montella non sono mai stati da meno rispetto ai loro avversari in fatto di tiri totali. E chissà allora che l'Italia non possa tornare a festeggiare una vittoria con porta inviolata. Del resto, con il fenomenale Donnarumma visto contro la Francia (Gigio ha chiuso con 7 parate) anche il clean sheet sembra un obiettivo alla portata degli Azzurri.

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