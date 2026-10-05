Italia-Turchia, ora la missione playoff è possibile ma serve battere Montella

Italia, con Donnarumma è caccia al primo clean sheet

Un successo che, come riportano le statistiche di Planetwin365.news, consolida il dominio azzurro sui turchi negli scontri diretti. Il bilancio aggiornato è di 10 vittorie dell'Italia e 4 pareggi. Con 3 punti l'Italia potrebbe conquistare momentaneamente il secondo posto nel gruppo 1 della League A, sfruttando un "favore" da parte della Francia che contemporaneamente al match di Bologna ospiterà il Belgio. Curioso come gli Azzurri abbiano chiuso ben 6 degli ultimi 7 match giocati con un massimo di due gol all'attivo. L'unica eccezione è rappresentata proprio dalla sfida vinta per 4-1 con la Turchia, apparsa fin troppo vulnerabile al cospetto di Bastoni e compagni. Alle assenze di Calhanoglu e Yildiz si aggiunge quella altrettanto pesante dello squalificato Arda Guler. Piove sul bagnato quindi per la Turchia, a cui è mancata la concretezza ma (proprio come ai Mondiali) non la volontà di provarci. I numeri dicono che nelle prime tre gare di Nations League gli uomini di Montella non sono mai stati da meno rispetto ai loro avversari in fatto di tiri totali. E chissà allora che l'Italia non possa tornare a festeggiare una vittoria con porta inviolata. Del resto, con il fenomenale Donnarumma visto contro la Francia (Gigio ha chiuso con 7 parate) anche il clean sheet sembra un obiettivo alla portata degli Azzurri.

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