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MotoGP, Gran Premio d'Indonesia: lotta serrata tra Martin e Marquez ma per qualcuno Mandalika è un tabù

Ultima chiamata per Bezzecchi, davanti gli spagnoli promettono scintille: l'analisi a cura di Planetwin365.news
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2 min

Pubblicato il 09.10.2026, 10:05

Planetwin365.newsGP IndonesiaMarquez Martin

Dal Giappone all’Indonesia. La MotoGP trasloca sull’isola di Lombok per vivere un altro appassionante weekend sul circuito di Mandalika. Siamo al diciassettesimo appuntamento stagionale e il divario tra i due “battistrada” della classifica generale, Jorge Martin (primo) e Marc Marquez si è ridotto a due soli punti dopo l’accoppiata Sprint/Gran Premio centrata a Motegi dal nove volte campione del mondo.

In vetta due piloti in due punti. E Bezzecchi...

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, nessun pilota ha vinto per due volte nella breve storia di questo GP sul circuito di Mandalika. Dal 2022 ad oggi le 4 gare hanno visto trionfare Oliveira, Bagnaia, Martin e Aldeguer. E Marquez? Strano ma vero, non ha mai visto la bandiera a scacchi. Un tabù che lo straripante spagnolo della Ducati Lenovo visto negli ultimi tempi proverà ad abbattere in questo fine settimana. La classifica piloti vede Bezzecchi a -49 dalla vetta, il terzo posto nella gara lunga di Motegi dà fiducia al riminese dell’Aprilia anche se le gare al termine sono sempre meno e ogni passo falso costerà carissimo. Da sottolineare come nelle prime prove libere di oggi, venerdì 9 ottobre, il miglior tempo sia stato firmato proprio da Bezzecchi, che ha preceduto Marquez e Martin. Gli appuntamenti “caldi” sono previsti per le 9 di mattina in Italia di sabato (Sprint Race) e domenica, sempre alle 9 con la gara lunga quando si accenderà il semaforo verde delle emozioni.

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