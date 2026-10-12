Roma, il debutto casalingo in Champions è "Special": all'Olimpico arriva il Real Madrid di Mourinho

Roma e Real "fanno 13". i numeri sorridono ai Blancos

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, quello di mercoledì sera sarà il tredicesimo incrocio in Champions League tra Roma e Real. Gli spagnoli contano 8 successi contro i 3 dei giallorossi, un solo pareggio che risale alla stagione 2001/02. Forte del positivo avvio di stagione sia in campionato che in Europa (1-1 sul campo del Fenerbahce) la Roma punta a violare la porta dei Blancos, missione fallita negli ultimi 4 scontri diretti. Un Real che ha battuto per 2-1 l'Inter al Bernabeu ma rischiando tantissimo in difesa, così come è vero che i gol segnati sarebbero potuti essere molti di più. Segno che i 15 volte vincitori della coppa continentale più prestigiosa sono devastanti in attacco ma dietro concedono molto. Da vedere le condizioni del loro giocatore più rappresentativo, Kylian Mbappé, che dopo aver saltato gli ultimi match della Francia in Nations League a causa di un problema al ginocchio non ha brillato contro il Villarreal in campionato (solo un giallo per la stella francese). Non è un buon periodo anche per Vinicius, da tempo... irriconoscibile e contestato dai suoi stessi tifosi. Tanti protagonisti attesi in campo ma anche in panchina dove siederà, sponda Real, il grande ex Josè Mourinho. Una Conference League vinta da allenatore giallorosso ma anche uno score favorevole da "rivale" dei capitolini: un solo ko per il portoghese in 7 precedenti.

Per rimanere aggiornato sulle news relative alle Coppe europee, puoi visitare il sito di Lottomatica.sport.