Juventus-Lazio: Spalletti imbattuto allo Stadium, Gattuso da record

Sedici punti in sei giornate la Lazio non li aveva mai conquistati neanche nella stagione 1999/2000, quella del secondo Scudetto . Gattuso meglio di Eriksson in questa sorta di corsa a tappe: alla Juventus il compito di frenare la corsa dei biancocelesti , che in trasferta hanno battuto Bologna, Udinese e Venezia. Juve-Lazio , match della settima giornata di Serie A , si gioca domenica 18 ottobre alle 20.45.

Juve-Lazio, ecco a quando risale l'ultimo blitz biancoceleste

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, la Lazio non batte la Juve a Torino da 9 anni: un memorabile 2-1 con doppietta di Ciro Immobile e rigore fallito al 97' dall'allora juventino Paulo Dybala. Servirà un'altra prestazione da incorniciare contro una Juve che in casa ha giocato 4 partite ufficiali conquistando 3 vittorie e un pareggio, contro il Milan. Tra l'altro, il gol del rossonero Cisse è l'unico fin qui incassato allo Stadium dalla Vecchia Signora. Sarà il quinto faccia a faccia da allenatori tra Gattuso e Spalletti: Ringhio ha vinto il primo (ma solo ai tempi supplementari, in Coppa Italia contro l'Inter), pareggiato il secondo e perso gli ultimi due. Più negativo il saldo dell'attuale allenatore della Lazio nei confronti della Juve: in 10 incroci si registrano 7 sconfitte per Gattuso. Un trend da invertire per tenere in orbita la Lazio, che dopo lo shock in Coppa Italia contro il Mantova ha iniziato a volare come l'animale simbolo che la rappresenta.

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