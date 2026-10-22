Serie A, Inter-Fiorentina: nerazzurri a caccia del poker

Chivu-Vanoli, il terzo atto cerca un vincitore perchè...

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, l'Inter ha battuto la Fiorentina negli ultimi tre precedenti andati in scena a San Siro e nei 3 match in questione ci sono state almeno tre reti totali. Un... doppio scenario che sembra replicabile anche nel lunch match di domenica, visto che la Fiorentina vista con il Como ha confermato di saper pungere ma anche di subìre gol con troppa facilità. La squadra di Vanoli si presenta a questo difficile appuntamento con 4 punti in classifica, solo uno in più del fanalino di coda Venezia. I viola hanno la peggior difesa della Serie A, l'Inter il miglior attacco e in più occasioni ha dimostrato di saper ribaltare le partite. Il rovescio della medaglia... nerazzurra sta nella difficoltà a mettere in discesa le partite: in questo campionato solo due volte su sette la squadra di Chivu è andata al riposo in vantaggio. Quello tra Chivu e Vanoli sarà soltanto il terzo incrocio da allenatori, curiosamente i primi due sono finiti in parità.

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