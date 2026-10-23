Formula 1, Gran Premio degli Usa: c'è feeling tra Hamilton e Austin ma Antonelli... 

Dal 1953 un pilota italiano non vince il titolo Mondiale in Formula 1 . Ecco perché il Gran Premio degli Stati Uniti , in programma domenica alle 21.00 ora italiana, è un evento che può fare la storia. Kimi Antonelli ha la prima chance per chiudere i conti, il leader della classifica piloti ha infatti 102 punti di vantaggio sul compagno di scuderia Mercedes George Russell e 111 sul ferrarista Lewis Hamilton . Per laurearsi campione del mondo negli Usa , Kimi deve vincere e sperare che Russell e Hamilton non vadano rispettivamente oltre il nono e quinto posto.

Gran Premio degli Stati Uniti, statistiche e curiosità

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, proprio Hamilton vanta il record di trionfi nel Gran Premio degli Stati Uniti. Limitando l’analisi alle sole tredici gare andate in scena sul circuito texano di Austin, il britannico ha festeggiato in ben cinque occasioni, centrando tra l’altro quattro successi consecutivi tra il 2014 e il 2017. Alle sue spalle con quattro vittorie c’è Max Verstappen, che dopo un lungo digiuno in questa stagione è reduce dalla bella doppietta Sepang-Singapore. Mancano sei Gran Premi alla fine del Mondiale, fermo restando che quelli di Qatar e Abu Dhabi andranno confermati o meno (al momento restano in calendario) per via delle vicende internazionali nel Medio Oriente. Kimi Antonelli ha un ampio vantaggio da gestire ma l’italiano non è tipo da calcoli: in questo Mondiale, infatti, non è stato mai a secco di vittorie per più di tre Gran Premi consecutivi. E la Ferrari? Spera di ripetere l’impresa compiuta nel 2024 quando Leclerc, partito dalla quarta posizione, sfrecciò per primo sotto alla bandiera a scacchi. A completare una splendida doppietta rossa il secondo posto dell’allora ferrarista Carlos Sainz.

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