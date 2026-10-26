Kings Cup Lottomatica.sport, oggi seconda giornata con Stallions-Caesar che promette scintille. In arrivo un’imperdibile novità

La Kings Cup Lottomatica.sport Italy ha emesso i suoi primi verdetti. Lunedì 19 ottobre è andata in scena la prima giornata del torneo di calcio a 7 più rivoluzionario del mondo. Non hanno tradito le attese Underdogs e Stallions, due delle favorite per la vittoria finale. Esordio da dimenticare invece per i campioni in carica dei Caesar di Er Faina ed En3rix, sconfitti dai Circus. Qui il recap della prima giornata e la classifica dei due gironi .

Caesar in cerca di riscatto ma...

La prima fase della Kings Cup Lottomatica.sport si articola in cinque giornate, ne mancano dunque 4 prima di Last Chance e quarti di finale. Morale, chi ha perso all’esordio non può concedersi altri passi falsi. Discorso che chiama in causa in primis i Caesar, chiamati a reagire contro gli Stallions. La truppa di Blur non ha lasciato scampo ai Boomers di Fedez e cerca il bis contro una squadra che, rivoluzionata dal mercato, ha mancato di incisività contro i Circus. Cercano riscatto anche i Boomers di Fedez, opposti ai TRM vittoriosì si ma con evidenti difficoltà mostrate già lo scorso anno nelle fasi cruciali delle partite come match-ball e situazioni di uno contro uno. Sotto i riflettori anche la prova degli Alpak, che senza lo squalificato Lo Faso hanno piegato la resistenza della Zeta Como. I campioni uscenti della Kings League Lottomatica.sport affrontano le Zebras di Campolunghi, chiamate a registrare la difesa visti i 10 gol incassati dagli Underdogs.

Completano il programma della seconda giornata le sfide Circus-D-POWER, BIGBRO-Zeta Como e Underdogs-Gear7. Tutte le partite della Kings Cup Lottomatica.sport Italy sono disponibili in live streaming su Lottomatica.sport.

Kings Cup Lottomatica.sport, il Rigore presidenziale diventa… Crazy!

In occasione del secondo Matchday, la Kings Cup Lottomatica.sport presenta una novità pensata per rendere ancora più spettacolare l’ormai celebre Rigore Presidenziale: il Crazy Penalty. Questa volta, infatti, i presidenti dovranno affrontare una difficoltà in più prima di calciare, con modalità speciali pronte a mettere alla prova le loro abilità. A determinarle sarà una particolare ruota grafica proiettata sul LED centrale, che potrà decretare un rigore bendato, con occhiali distorcenti, di tacco, da metà campo senza portiere o persino un tiro “confuso”, da eseguire dopo aver compiuto dieci giri su sé stessi. E a difendere la porta ci sarà proprio il presidente della squadra avversaria, per una vera e propria sfida tra patron. Ma non è tutto: una delle modalità del Crazy Penalty sarà scelta direttamente dalla community, che avrà così l’opportunità di contribuire in prima persona allo spettacolo della Kings Cup Lottomatica.sport.