"La Miglior Giocata" fa tappa a Marassi: per Genoa e Juve obiettivo continuità

Obiettivo continuità per Genoa e Juventus , di fronte mercoledì sera a Marassi nell'ambito della nona giornata di Serie A. I bianconeri domenica hanno vinto 2-0 a Lecce, i liguri hanno piegato di misura il Venezia. Altri tre punti rappresenterebbero un passo avanti deciso e importante in chiave - rispettivamente - salvezza e Champions League.

La singolare alternanza di risultati della Juve

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, la Juventus ha vinto a zero gli ultimi quattro precedenti con i rossoblù, mai a segno contro i bianconeri da ben cinque sfide consecutive. Eppure è al Ferraris che gli uomini di Daniele De Rossi hanno costruito il loro tesoretto di 7 punti in classifica: pari con il Frosinone, vittorie contro Fiorentina e Venezia. La Juve lontano da Torino a perso solo contro il Sassuolo e ha sempre segnato almeno una rete. In Serie A, tuttavia, c'è una singolare alternanza di risultati che Spalletti vorrà interrompere: nelle ultime sei giornate la sequenza recita pareggio-sconfitta-vittoria. Adesso "toccherebbe" al pareggio ma, se Genoa e Juve vogliono alzare il ritmo, a Marassi non si può certo firmare per la divisione della posta.

Tanti premi in palio con il concorso "La Miglior Giocata"

La bellissima rovesciata di Anguissa in Napoli-Roma è stata eletta "La Miglior Giocata" dell'ottava giornata di Serie A. Con il turno infrasettimanale di campionato si rinnova l'opportunità di scegliere il gesto più spettacolare e di vincere dei super premi. In che modo? Grazie al concorso La Miglior Giocata, il contest di Planetwin365.news pensato appositamente per agli appassionati di calcio. Il concorso accompagnerà i tifosi per tutta la durata della stagione, trasformando ogni giornata di Serie A in un’occasione per scegliere e celebrare le azioni più spettacolari.

Ecco come partecipare a La Miglior Giocata: basta registrare il proprio profilo sul portale di Planetwin365.news, compilare il form con i dati richiesti, accettare il regolamento del concorso e votare la propria giocata preferita. Il meccanismo del concorso è altrettanto semplice: giornata dopo giornata sarà possibile scegliere l’azione più spettacolare tra quelle selezionate dalla redazione di DAZN. Per ogni giornata, ciascun partecipante potrà esprimere un solo voto, contribuendo così a eleggere la giocata più bella.

E le occasioni per vincere non mancano. Ogni voto permette di concorrere agli Instant Win, con abbonamenti DAZN Full in palio ogni giornata nelle formule annuale, semestrale e trimestrale. Ma non è tutto. Ogni voto espresso rappresenta anche una chance per l’estrazione finale, che mette in palio un’esclusiva esperienza VIP con la propria squadra del cuore, per il vincitore e un accompagnatore, con accesso in hospitality in occasione di una partita di Serie A Enilive 2027/2028. A completare il Super Premio finale ci saranno anche una maglia della Nazionale italiana del 2006 autografata e una maglia della propria squadra del cuore. Ogni turno di campionato, quindi, occhi puntati sulle grandi giocate: scegliendo la preferita, si può vincere ogni giornata e accumulare chance per il super premio finale.

Per tutti i dettagli sul Concorso “La Miglior Giocata” e per consultare il regolamento completo, puoi visitare il sito di Planetwin365.news.