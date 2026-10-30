Serie A, con Juventus-Napoli torna protagonista "La Miglior Giocata"

Dopo 9 giornate di campionato sono già 11 i punti che separano Juventus e Napoli dalle capolista, Inter e Lazio. Lo scontro diretto in programma domenica sera tra bianconeri e azzurri è decisivo anche per i loro allenatori, Spalletti e Allegri (squalificato, non sarà in panchina allo Stadium), entrambi ex. La Juve viene dalla sconfitta subìta dal Genoa a Marassi, il Napoli dal convincente blitz a Monza per 4-1.

Napoli, da dimenticare l'ultima allo Stadium

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, il Napoli ha vinto solo uno degli ultimi otto match giocati in casa della Juventus, che lo scorso anno si è imposta allo Stadium con un netto 3-0. I due allenatori dovranno far fronte ad assenze pesanti, che riducono al minimo le loro possibilità di scelta. Intanto il Napoli si gode il ritorno al gol di Hojlund, Spalletti invece non riesce a rivitalizzare il suo attacco neanche ricorrendo al doppio centravanti: Kolo Muani più Woltemade. Fin qui i bianconeri hanno realizzato soltanto 11 gol, troppo pochi per competere ad alti livelli. Juve "prima" nella classifica delle partite chiuse con massimo due gol totali: 7. Un dato che va contro la statistica dei recenti scontri diretti con il Napoli: 4 degli ultimi 5, infatti, sono terminati con 3 reti esatte al triplice fischio.

"La Miglior Giocata": scegli le azioni più spettacolari e vinci ricchi premi

La sfida tra Juve e Napoli riporta alla memoria gol iconici come quelli di Maradona nel 1985 (punizione magistrale), e quelli di Pogba, che ne segnò tre ai partenopei, uno più bello dell'altro. Anche in questo Juve-Napoli ci sarà un gol o gesto tecnico degno di finire sotto i riflettori? Non resta che godersi lo spettacolo e, una volta terminata la giornata di campionato, andare sul sito di Planetwin365.news. Dall'inizio del campionato è infatti aperto il concorso La Miglior Giocata, il contest di Planetwin365.news pensato appositamente per agli appassionati di calcio.

Il concorso accompagnerà i tifosi per tutta la durata della stagione, trasformando ogni giornata di Serie A in un’occasione per scegliere e celebrare le azioni più spettacolari. Vale la pena ricordare come partecipare a La Miglior Giocata: basta registrare il proprio profilo sul portale di Planetwin365.news, compilare il form con i dati richiesti, accettare il regolamento del concorso e votare la propria giocata preferita. Il meccanismo del concorso è altrettanto semplice: giornata dopo giornata sarà possibile scegliere l’azione più spettacolare tra quelle selezionate dalla redazione di DAZN. Per ogni giornata, ciascun partecipante potrà esprimere un solo voto, contribuendo così a eleggere la giocata più bella. E le occasioni per vincere non mancano. Ogni voto permette di concorrere agli Instant Win, con abbonamenti DAZN Full in palio ogni giornata nelle formule annuale, semestrale e trimestrale. Ma non è tutto. Ogni voto espresso rappresenta anche una chance per l’estrazione finale, che mette in palio un’esclusiva esperienza VIP con la propria squadra del cuore, per il vincitore e un accompagnatore, con accesso in hospitality in occasione di una partita di Serie A Enilive 2027/2028. A completare il Super Premio finale ci saranno anche una maglia della Nazionale italiana del 2006 autografata e una maglia della propria squadra del cuore. Ogni turno di campionato, quindi, occhi puntati sulle grandi giocate: scegliendo la preferita, si può vincere ogni giornata e accumulare chance per il super premio finale.

Per tutti i dettagli sul Concorso “La Miglior Giocata” e per consultare il regolamento completo, puoi visitare il sito di Planetwin365.news.