La Kings Cup Lottomatica.sport si prepara a una notte da brividi: la Kings Spooky Night

Alla Kings League Arena di Cologno Monzese quella di oggi sarà una notte da brividi: la Kings Spooky Night . Un po’ per l’imprevedibilità della Kings League Lottomatica.sport , con partite che possono essere decise all’ultimo tiro, carte speciali e presidenti protagonisti. Un po’ perché il terzo Matchday sarà interamente a tema Halloween , che sarà il grande protagonista sia dell’identità visiva della giornata che dei principali momenti dello show. Gli spettatori potranno dunque ammirare i loghi delle squadre rivisitati in versione Halloween , utilizzati nelle grafiche della diretta e sui LED dell’Arena. L’immancabile Rigore Presidenziale verrà reinterpretato in stile Halloween , non mancheranno poi contenuti social ispirati ai trend horror e ad Halloween. Anche le tribune saranno parte integrante dello spettacolo, con la possibilità per il pubblico di truccarsi a tema Halloween direttamente in Arena. Insomma, uno spettacolo aggiuntivo che renderà ancora più emozionante questo terzo Matchday.

Dopo le prime due giornate la classifica del girone A vede Stallions e Circus a punteggio pieno. Ancora al palo invece i campioni in carica dei Caesar che la scorsa settimana hanno perso contro la squadra di Blur. La classifica del gruppo B è invece letteralmente spaccata in due. A far compagnia ad Alpak e Underdogs ci sono i sorprendenti BIGBRO, che nel 7 contro 7 hanno fin qui dimostrato di essere squadra assolutamente temibile.

Qui il recap della seconda giornata e la classifica dei due gironi della Kings Cup Lottomatica.sport

Alpak-Underdogs, una sfida… da brividi

Giochi di potere. Il terzo Matchday della Kings Cup Lottomatica.sport prevede oggi il big match tra Alpak e Underdogs. I 20 gol segnati nelle prime due partite sono il biglietto da visita dei ragazzi di Mirko Cisco, con Jorgihno sugli scudi: 5 gol per il capocannoniere del torneo. Gli Alpak finora hanno vinto senza convincere del tutto ma sono i campioni d’Italia in carica e non possono che migliorare. I Caesar proveranno a sbloccarsi contro i Boomers, da seguire anche TRM-Circus dopo che la squadra di GrenBaud ha fatto due su due subendo appena 5 reti: miglior difesa in assoluto. Stallions a caccia del tris a spese dei D-POWER, che pur avendo perso le prime due gare hanno tenuto testa a TRM e Circus. Completano il programma di giornata le sfide Zebras-BIGBRO e Gear 7-Zeta Como.

Tutte le partite della Kings Cup Lottomatica.sport Italy sono disponibili in live streaming su Lottomatica.sport.