Manchester United-Roma, giallorossi contro il tabù Red Devils

Man United-Roma, tabù e record (negativi)

Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, il Manchester United non vince da ben 9 partite (3 pareggi e 6 sconfitte) e in Premier League occupa un desolante diciassettesimo posto. Al contrario la Roma, reduce dallo spettacolare 5-2 all'Udinese, è a meno 4 dalla Lazio capolista, quattro sono anche i punti ottenuti nelle prime 3 giornate della League Phase di Champions League (contro i 3 degli inglesi). La carta recente del Man Utd è poca cosa: ha perso nettamente anche sul campo del Como per 4-1.

I Red Devils si aggrappano allora alla storia, che include 4 vittorie su 4 nei precedenti casalinghi con i giallorossi. Su tutti, spicca (in negativo per la Roma) quel 7-1 incassato il 10 aprile del 2007. A siglare una doppietta per lo United fu Michael Carrick, l'uomo che oggi siede su una panchina più che mai traballante e a cui la Roma, in caso di vittoria, potrebbe sferrare il colpo decisivo.

In fatto di gol segnati la Roma può guardare con ottimismo alla sfida: in 11 delle 13 partite ufficiali fin qui giocate, Malen e compagni hanno realizzato almeno 2 gol. Di contro, c'è da ritrovare solidità in fase difensiva visti i 7 gol incassati nelle ultime 3 partite (Napoli, Cagliari e Udinese). Tra l'altro la Roma subisce gol in trasferta in questa competizione da ben 32 partite consecutive: è la serie più lunga nella storia di questo torneo!

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