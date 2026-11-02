Manchester United-Roma, giallorossi contro il tabù Red Devils
Vigilia di Champions League per la Roma di Gasperini, che martedì sera alle 21 scenderà in campo all'Old Trafford per affrontare il Manchester United. Una squadra in crisi ma di cui non fidarsi assolutamente.
Man United-Roma, tabù e record (negativi)
Come riportano le statistiche di Lottomatica.sport, il Manchester United non vince da ben 9 partite (3 pareggi e 6 sconfitte) e in Premier League occupa un desolante diciassettesimo posto. Al contrario la Roma, reduce dallo spettacolare 5-2 all'Udinese, è a meno 4 dalla Lazio capolista, quattro sono anche i punti ottenuti nelle prime 3 giornate della League Phase di Champions League (contro i 3 degli inglesi). La carta recente del Man Utd è poca cosa: ha perso nettamente anche sul campo del Como per 4-1.
I Red Devils si aggrappano allora alla storia, che include 4 vittorie su 4 nei precedenti casalinghi con i giallorossi. Su tutti, spicca (in negativo per la Roma) quel 7-1 incassato il 10 aprile del 2007. A siglare una doppietta per lo United fu Michael Carrick, l'uomo che oggi siede su una panchina più che mai traballante e a cui la Roma, in caso di vittoria, potrebbe sferrare il colpo decisivo.
In fatto di gol segnati la Roma può guardare con ottimismo alla sfida: in 11 delle 13 partite ufficiali fin qui giocate, Malen e compagni hanno realizzato almeno 2 gol. Di contro, c'è da ritrovare solidità in fase difensiva visti i 7 gol incassati nelle ultime 3 partite (Napoli, Cagliari e Udinese). Tra l'altro la Roma subisce gol in trasferta in questa competizione da ben 32 partite consecutive: è la serie più lunga nella storia di questo torneo!
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